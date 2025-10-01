Lai nākamajā sezonā tās ziedētu vēl bagātīgāk: kad labāk apgriezt rozes – rudenī vai pavasarī? 0
Rožu apgriešana ir viens no svarīgākajiem darbiem dārzā, taču tas nebūt nav vienkāršs uzdevums. Ja sāksiet šo darbu pārāk agri, varat sabojāt jaunos dzinumus, bet, ja kavēsieties – rozes var zaudēt savu krāšņumu nākamajā sezonā. Galvenais princips, par kuru vienisprātis ir pieredzējuši dārznieki – pareizi izvēlēts laiks ir izšķirošs.
Dārzkope ar daudzu gadu pieredzi Anete Hērda portālam “The Spruce” atklāj, ka gan rudens, gan pavasaris ir piemērots laiks rožu apgriešanai, taču katrai sezonai ir savas priekšrocības.
Kad rozes vislabāk apgriezt – rudenī vai pavasarī?
Hērda skaidro, ka rozes bieži vien ir ērti apgriezt rudenī, pirms tās dodas miera periodā. Tas ļauj piešķirt krūmam glītu formu un atvieglot kopšanu ziemas mēnešos. Turklāt apgriezti krūmi ziemā izskatās sakoptāk, bet pavasarī tiem ir vieglāk sākt jauno augšanas ciklu.
Tomēr arī tad, ja rozes tomēr izvēlēsieties apgriezt pavasarī, tā nebūs nekāda kļūda. Rozes zied uz jauniem dzinumiem, tāpēc droši var veikt apgriešanu līdz aktīvās augšanas sākumam – tas nekaitēs augam. Svarīgākais ir nepieļaut, ka augs tērē spēkus liekajiem pumpuriem vai bojātajiem zariem.
Kā pareizi apgriezt rozes?
Neatkarīgi no tā, kuru sezonu izvēlēsieties apgriešanai, rozēm obligāti jāveic kārtīga atzarošana pavasarī, pirms tās sāk ziedēt. Hērda uzsver, ka tas ir pats būtiskākais brīdis, jo apgriežot krūmus īsi pirms aktīvās augšanas fāzes, tie attīstās spēcīgāk un ziedēšana ir bagātīgāka.
Viņa iesaka neaprobežoties tikai ar vienu apgriešanu gadā. Arī vasarā ieteicamas vieglas korekcijas, piemēram, nogriežot noziedējušos pumpurus vai apgriežot ziedus, kurus vēlaties ievietot vāzē. Tas palīdz saglabāt krūma kompaktu formu un stimulē jaunu dzinumu veidošanos. Turklāt tas palīdz arī uzturēt rozes veselīgas un veicina ilgāku ziedēšanu.
Svarīgi ir griezt līdz vietai, kur veidojas jauns pumpurs, jo tas veicina krūma kuplāku augšanu un bagātīgāku ziedēšanu.