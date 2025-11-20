“Jābrauc 25 km pēc vienas pastmarkas!” 90 gadus veca pensionāre dalās savā pieredzē; “Latvijas pastam” ir risinājums 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāda pensionāre no reģiona atklāja, ka viņai, lai nopirktu vienu pastmarku, jābrauc 25 kilometri līdz tuvākajai pasta nodaļai. “Latvijas pasta” valdes priekšsēdētājs Ģirts Rudzītis skaidroja, kā šādās situācijās rīkoties iedzīvotājiem, kuriem pārvietošanās ir apgrūtināta.
“Es esmu pensionāre – 90 gadi. Man jābrauc pēc vienas pastmarkas uz centru 25 km. Aizbraukt nevaru, jo man ir slimas kājas, es nevaru iekāpt pat autobusā. Man ir problēmas arī aiziet uz autobusu.
Varbūt pašvaldība vai pasts var piemaksāt kaut ko, lai varētu nopirkt vienu pastmarku? Es nevaru atļauties taksometru, lai brauktu 25 km pēc vienas pastmarkas vai iemest vēstuli,” ar savu situāciju dalījās kāda raidījuma skatītāja.
“Ja šajā gadījumā mūsu klienti atrodas ārpus reģionu centriem, ārpus pilsētām, tad visērtākais pakalpojums būs pastnieks mājās, kas būs bez maksas. To var pieteikt mūsu klientu atbalstam, un pēc vienas vai divām dienām pastnieks ieradīsies,” informēja Rudzītis. Izmantojot šo pakalpojumu, cilvēki var gan saņemt pastmarkas mājās, gan izmantot citus pakalpojumus, kas parasti saņemami pasta nodaļās.
“Otrs variants domāts vairāk tiem, kas dod priekšroku digitālajiem rīkiem – var arī izmantot mūsu e-veikalu, iegādāties pastmarkas tur. Un, protams, mums ir arī partneru tīkls, kas pārdod pastmarkas – tās ir grāmatnīcas, pārtikas veikali, kioski un šo te tīklu mēs turpinām paplašināt,” sacīja “Latvijas pasta” valdes priekšsēdētājs.
Cilvēkiem, kuriem ir grūtības iziet no mājām, pakalpojums – pastnieks mājās – būs optimālākais variants. Rudzītis norādīja: “Ja tas ir ārpus reģioniem, tad pakalpojums ir bez maksas, ja tas ir vietā, kur ir pasta nodaļa, tas maksā 4,99 eiro.”