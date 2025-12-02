Foto: LETA; Ekrānuzņēmums no “Threads”

“Lai pierakstītos uz valsts apmaksātu pakalpojumu, jāveic 53 eiro priekšapmaksa…” Slimnīca skaidro situāciju 0

LA.LV
6:45, 2. decembris 2025
Stāsti Izpēte

Kāda iedzīvotāja pirmdienas rītā ziņoja par satraucošu novērojumu portālā www.piearsta.lv – lai pierakstītos uz valsts apmaksātu pakalpojumu, bija jāveic priekšapmaksa 53 eiro vērtībā.

“Viņa bija tik pārgurusi, ka, iespējams…” Savu versiju par traģēdiju Daugavā izteikusi Ilonas kolēģe Marina 1
Kokteilis
5 frāzes, ko sievietei labāk neteikt, ja nevēlies viņu aizkaitināt
Viedoklis
Krista Draveniece: Ne vīrs, ne Cipule jāzākā par traģisko notikumu Daugavā, patiesībā vainīgs kas pavisam cits 97
Lasīt citas ziņas

Sieviete savā sociālā tīkla “Threads” kontā rakstīja: “Pilnīgi nesaprotams rīts. Lūdzu, palīdziet man saprast, kāpēc piearsta.lv mājaslapā, lai pierakstītos uz valsts apmaksātu laiku, ir jāveic 53 eur priekšapmaksa? Jā, tālākajā solī prasa samaksu. Jā, tiešām zinu, ka valsts apmaksāts laiks.
Piezvanot uz reģistratūru, varēju pieteikties uz šo pašu valsts laiku par 4 eur. Pilnīgs neloģiskums vai arī es tiešām kaut ko nesaprotu?”

Ekrānuzņēmums no “Threads”
CITI ŠOBRĪD LASA
Viņš noslīka… Rosina apsūdzēt policistu par bērna nonāvēšanu aiz neuzmanības
“Ļoti priecājamies, ka par mūsu attiecībām…” Toms Grēviņš atklāj, kura dāma liek viņa sirdij pukstēt straujāk
TESTS. Atbildi uz 10 jautājumiem nešpikojot un uzzini, vai vari sevi saukt par gudru

Kā noprotams, iedzīvotāja pierakstījās uz pakalpojumu Ogres slimnīcā.

Sazinoties ar slimnīcas pārstāvjiem, LA.LV noskaidroja, ka sistēmā bija radusies kļūda – cilvēkiem nav jāveic priekšapmaksa 53 eiro vērtībā valsts apmaksātam pakalpojumam.

“Lai pierakstītos attālināti uz Ogres slimnīcas ambulatorajiem pakalpojumiem tiek izmantota ārpakalpojuma sistēma www.piearsta.lv, ko uzrauga un administrē uzņēmums “BlueBridge”.

Sistēmas darbībā tika konstatētas nepilnības, ko izraisīja tehniskas konfigurācijas kļūdas, kas operatīvi tika novērstas.”

Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, Ogres slimnīcas pārstāvji iesaka pakalpojumiem pierakstīties telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Ogres sociālais dienests veic izdzīvošanas eksperimentu, mums trīs mēnešus nemaksājot pabalstu!” Juris palicis pilnīgi bez naudas
Lielvārdiete uz sava sliekšņa atrod sēru pušķi, policija pārsteidz, atklājot, kurš to sūtījis
“Apstākļi liecināja, ka nekas nav sajaukts un mednieks ir apzinājis, ko viņš dara.” Ogres novadā nošautā lāča lietā iesaistītas vairākas personas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.