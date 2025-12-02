“Lai pierakstītos uz valsts apmaksātu pakalpojumu, jāveic 53 eiro priekšapmaksa…” Slimnīca skaidro situāciju 0
Kāda iedzīvotāja pirmdienas rītā ziņoja par satraucošu novērojumu portālā www.piearsta.lv – lai pierakstītos uz valsts apmaksātu pakalpojumu, bija jāveic priekšapmaksa 53 eiro vērtībā.
Sieviete savā sociālā tīkla “Threads” kontā rakstīja: “Pilnīgi nesaprotams rīts. Lūdzu, palīdziet man saprast, kāpēc piearsta.lv mājaslapā, lai pierakstītos uz valsts apmaksātu laiku, ir jāveic 53 eur priekšapmaksa? Jā, tālākajā solī prasa samaksu. Jā, tiešām zinu, ka valsts apmaksāts laiks.
Piezvanot uz reģistratūru, varēju pieteikties uz šo pašu valsts laiku par 4 eur. Pilnīgs neloģiskums vai arī es tiešām kaut ko nesaprotu?”
Kā noprotams, iedzīvotāja pierakstījās uz pakalpojumu Ogres slimnīcā.
Sazinoties ar slimnīcas pārstāvjiem, LA.LV noskaidroja, ka sistēmā bija radusies kļūda – cilvēkiem nav jāveic priekšapmaksa 53 eiro vērtībā valsts apmaksātam pakalpojumam.
“Lai pierakstītos attālināti uz Ogres slimnīcas ambulatorajiem pakalpojumiem tiek izmantota ārpakalpojuma sistēma www.piearsta.lv, ko uzrauga un administrē uzņēmums “BlueBridge”.
Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, Ogres slimnīcas pārstāvji iesaka pakalpojumiem pierakstīties telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.