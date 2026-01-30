“Lai viņš aizrijas!” Eksperts brīdina, ka Zelenskim var nākties pieņemt šausmīgu lēmumu 0
Ukrainas karš arvien vairāk līdzinās ierakumu cīņām, kas raksturoja Pirmo pasaules karu, un iespēja atgūt okupētās teritorijas kļūst arvien mazāka, norāda Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis. Viņaprāt, Ukrainas prezidentam nākotnē var nākties pieņemt īpaši smagu politisku un morālu lēmumu.
TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” Bukovskis norāda, ka ukraiņi lielā mērā sāk apzināties reālo situāciju. Šobrīd karā var saskatīt līdzības ar Pirmo pasaules karu – notiek ierakumu karš. Eksperts saka skaidri – var nenotikt teritoriju atgūšana, jo Krievijas karaspēks ir pietiekami nostiprinājies okupētajās teritorijās.
“Pienāks viens brīdis, kad prezidentam Zelenskim būs jāpieņem tas šausmīgais lēmums – turpināt ļaut Ukrainas cilvēkiem noasiņot un mirt vai arī atdot teritorijas, lai viņš aizrijās,” pauž Bukovskis.
