“Lai viņš aizrijas!” Eksperts brīdina, ka Zelenskim var nākties pieņemt šausmīgu lēmumu 0

LA.LV
17:15, 30. janvāris 2026
Viedokļi

Ukrainas karš arvien vairāk līdzinās ierakumu cīņām, kas raksturoja Pirmo pasaules karu, un iespēja atgūt okupētās teritorijas kļūst arvien mazāka, norāda Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis. Viņaprāt, Ukrainas prezidentam nākotnē var nākties pieņemt īpaši smagu politisku un morālu lēmumu.

Kokteilis
Veiksme finanšu jautājumos: šo trīs zodiaka zīmju pārstāvji drīzumā sajutīs likteņa dāsnumu
TV24
Nebūtu ASV, mēs būtu nobombardēti: Slaidiņš atklāj, kāpēc Eiropa ir pilnībā atkarīga no ASV
Kokteilis
Viņi ir dzimuši šajos 4 mēnešos – cilvēki ar nevaldāmu spēku un bīstamu ietekmi uz citiem
Lasīt citas ziņas

TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” Bukovskis norāda, ka ukraiņi lielā mērā sāk apzināties reālo situāciju. Šobrīd karā var saskatīt līdzības ar Pirmo pasaules karu – notiek ierakumu karš. Eksperts saka skaidri – var nenotikt teritoriju atgūšana, jo Krievijas karaspēks ir pietiekami nostiprinājies okupētajās teritorijās.

“Pienāks viens brīdis, kad prezidentam Zelenskim būs jāpieņem tas šausmīgais lēmums – turpināt ļaut Ukrainas cilvēkiem noasiņot un mirt vai arī atdot teritorijas, lai viņš aizrijās,” pauž Bukovskis.

Sīkāk uzzini video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Latvijas valstspiederīgais nodrošinājis finansējumu agresorvalsts armijai – VDD rosina kriminālvajāšanu
Okupanti ar droniem trāpa Ukrainas pasažieru vilcienam, kurā atradās arī zīdaiņi un bērni; ir vairāki bojāgājušie
TV24
Teikmanis: Krievijas impērijas atslēga neguļ Maskavā, tā guļ Kijivā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.