Teikmanis: Krievijas impērijas atslēga neguļ Maskavā, tā guļ Kijivā 0
Andris Teikmanis, ārlietu eksperts, bijušais diplomāts, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” izteica viedokli, ka Ukrainai ir izšķiroša nozīme Krievijas impēriskajā domāšanā – bez Ukrainas Krievija nespēj pastāvēt kā impērija, tāpēc Vladimirs Putins ir gatavs karot līdz galam.
Vienlaikus Teikmanis norāda, ka ASV rīcībā ir būtiski spēcīgāki instrumenti – īpaši ekonomiskā spiediena ziņā. Ja ASV ar Trampu priekšgalā patiešām nopietni izmantotu šos sviras mehānismus, Krievija nespētu ilgstoši turpināt karadarbību.
Krievijas karš pret Ukrainu, kā arī pret Moldovu, Gruziju un Čečeniju ir sekas pasaules svarīgāko valstu vienaldzībai, 25.janvārī, viesojoties Viļņā, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš teica, ka Krievija šobrīd izmanto Baltkrieviju, lai šantažētu Eiropu un pasauli ar raķetēm “Orešņik”, izvietojot tās Baltkrievijā, tāpēc Eiropai ir svarīgi nezaudēt nevienu no tautām, kas dzīvo brīvībā.
“Lai svarīgs būtu nevis viens cilvēks kaut kur tur, Krievijas tronī, bet gan katra mūsu tauta, katrs mūsu cilvēks, jo tāds ir Eiropas likums. Cilvēkiem ir nozīme. Nācijām ir nozīme. Nozīme ir kultūrām. Krievijai nav nozīmes, jo tas, kurš ir pret tautām, vēsturiski vienmēr zaudē,” uzsvēra Zelenskis.
Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!