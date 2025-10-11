Rudens Siguldā
Rudens Siguldā
FOTO: Mareks Gaļinovskis

Laika prognoze svētdienai

LA.LV
15:44, 11. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Svētdien debesis skaidrosies vien brīžiem, gaidāms arī lietus, vietām ziemeļaustrumu rajonos līs stipri, tur iespējams arī pērkona negaiss, liecina sinoptiķu prognozes.

Pūtīs mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, brāzmās pastiprinoties līdz 15 līdz 19 metriem sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos vējš būs vēl stiprāks, brāzmās sasniedzot 20 līdz 22 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs +10…+14 grādi, austrumu rajonos nebūs siltāk par +8…+11 grādiem.

Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, brīžiem līs. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, brāzmās 15 līdz 19 m/s, priekšpusdienā pat līdz 20 līdz 22 m/s. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10…+12 grādiem.

