Laiskiem svētdienu rītiem: pilngraudu auzu miltu pankūkas ar biezpienu 0
Daudziem brīvdienu rīti saistās ar pankūku kārdinošo aromātu, kas atplūst no virtuves un mudina ātrāk rausties ārā no gultas, lai sēstos pie brokastu galda. Vieni cep plānās pankūkas, citi – rauga pankūkas, vēl kādiem iecienītas ir pildītās pankūkas. Šoreiz ierosmei – pilngraudu auzu miltu pankūkas.
Sastāvdaļas
Mīklai
250 g pilngraudu auzu miltu
500 ml piena
3 olas
2-3 ēdamkarotes cukura
Pildījumam
400 g biezpiena
2 ēdamkarotes bezpiedevu jogurta
1 ēdamkarote medus
1 sauja svaigu vai saldētu ogu
Pagatavošana
Pagatavo pankūku mīklu: pilngraudu auzu miltus, cukuru, pienu un olas kārtīgi samaisa, līdz veidojas viendabīga plāno pankūku mīkla. Sakarsē pannu un cep pankūkas nelielā taukvielu daudzumā.
Kad pankūkas izceptas, gatavo biezpiena pildījumu, sajaucot biezpienu ar jogurtu un medu. Pēc tam tin pankūku rullīšus.
Pankūkām uzziež saldo biezpiena masu, pārkaisa nedaudz ogu un sarullē. Tad rullīti sagriež nelielos gabaliņos, liek uz šķīvja, pārber svaigas ogas.
Ja uz pannas pankūkas it kā izkūst, tas nozīmē, ka mīklai par maz pievienoti milti;