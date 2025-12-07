Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Laiskiem svētdienu rītiem: pilngraudu auzu miltu pankūkas ar biezpienu 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
10:37, 7. decembris 2025
Receptes

Daudziem brīvdienu rīti saistās ar pankūku kārdinošo aromātu, kas atplūst no virtuves un mudina ātrāk rausties ārā no gultas, lai sēstos pie brokastu galda. Vieni cep plānās pankūkas, citi – rauga pankūkas, vēl kādiem iecienītas ir pildītās pankūkas. Šoreiz ierosmei – pilngraudu auzu miltu pankūkas.

Sastāvdaļas

Mīklai

250 g pilngraudu auzu miltu
500 ml piena
3 olas
2-3 ēdamkarotes cukura

Pildījumam

400 g biezpiena
2 ēdamkarotes bezpiedevu jogurta
1 ēdamkarote medus
1 sauja svaigu vai saldētu ogu

Pagatavošana

Pagatavo pankūku mīklu: pilngraudu auzu miltus, cukuru, pienu un olas kārtīgi samaisa, līdz veidojas viendabīga plāno pankūku mīkla. Sakarsē pannu un cep pankūkas nelielā taukvielu daudzumā.

Kad pankūkas izceptas, gatavo biezpiena pildījumu, sajaucot biezpienu ar jogurtu un medu. Pēc tam tin pankūku rullīšus.

Pankūkām uzziež saldo biezpiena masu, pārkaisa nedaudz ogu un sarullē. Tad rullīti sagriež nelielos gabaliņos, liek uz šķīvja, pārber svaigas ogas.

Ja uz pannas pankūkas it kā izkūst, tas nozīmē, ka mīklai par maz pievienoti milti;

