Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Mājās gatavotas tās garšos daudz labāk, nekā veikalā pirktās: plānās pankūkas ar gaļu 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
Mājas Receptes

Šī ir viena no pavāres Astridas Čeppes ieteiktām pildīto pankūku receptēm.

Reklāma
Reklāma

Sastāvdaļas

“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
Kokteilis
Mežāžiem derētu palēnināt tempu, bet Auniem būs enerģijas pieplūdums. Nedēļas nogales horoskops
“Pie suņiem ierados 3 stundas pēc viņu nošaušanas, stingumam vēl nevajadzēja būt…” Modris dalās ar mulsinošiem faktiem 16
Lasīt citas ziņas

2 olas
250 ml piena
250 ml ūdens
1,5 glāzes kviešu miltu
1 ēdamkarote cukura
šķipsna sāls
2 ēdamkarotes eļļas

Pildījumam:

300–400 g maltas gaļas
1 sīpols
pētersīļi
sāls, pipari

Pagatavošana

CITI ŠOBRĪD LASA
Viļņas un Kauņas lidostās atkal apturēta lidmašīnu satiksme
“Pie suņiem ierados 3 stundas pēc viņu nošaušanas, stingumam vēl nevajadzēja būt…” Modris dalās ar mulsinošiem faktiem
“Vairs nav mūsu zilonis!” Kremļa propagandistiem sākusies histērija, viņi pēkšņi mainījuši savu attieksmi pret Donaldu Trampu

Bļodā sakuļ olas līdz viendabīgai konsistencei. Pievieno cukuru, sāli un eļļu un samaisa. Iesijā miltus, pielej pienu un ūdeni un maisa, līdz izveidojas viendabīga masa. Ļauj mīklai nostāvēties.

Mīklu lej uz sakarsētas pannas un cep tik lielas pankūkas, kādas vēlas.

Pildījumam sīpolu sasmalcina un apcep. Pievieno malto gaļu un cep, līdz gatava. Pieber sāli, piparus, sasmalcinātus pētersīļus. Uz katras pankūkas liek karoti gaļas pildījuma. Satin rullītī vai saloka. Var pasniegt tāpat vai apcept uz pannas sviestā.

Labam pildīto pankūku rezultātam

Plānās pankūkas pildīšanai der vislabāk, jo tās ir viegli satīt, kā arī nepārslogo ēdienu ar garšām.

Pankūkām jābūt ne pārāk sausām un ne pārāk mīkstām. Tām jābūt elastīgām, lai nepārplīstu, un pietiekami stingrām, lai noturētu pildījumu.

Pirms pildīšanas pankūkas jāatdzesē – siltas tās var saplaisāt, ja liek karstu vai mitru pildījumu.

Ja pildījums ir pārāk sulīgs, pankūkas var izmirkt. Tāpēc gaļu un dārzeņus pirms pildīšanas ieteicams apcept un notecināt.

Daudzas pildītās pankūkas garšo vēl labāk, ja tās viegli apcep sviestā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Kafijas pankūku noslēpums, ko noteikti gribēsiet atkārtot
Receptes
Īsta rudens recepte! Burvīgas, mīkstas un pufīgas kartupeļu pankūkas
Receptes
Gardi kā no mammas krāsns: ābolu pankūku rullīši ar kanēli un cukuru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.