Mājās gatavotas tās garšos daudz labāk, nekā veikalā pirktās: plānās pankūkas ar gaļu 0
Šī ir viena no pavāres Astridas Čeppes ieteiktām pildīto pankūku receptēm.
Sastāvdaļas
2 olas
250 ml piena
250 ml ūdens
1,5 glāzes kviešu miltu
1 ēdamkarote cukura
šķipsna sāls
2 ēdamkarotes eļļas
Pildījumam:
300–400 g maltas gaļas
1 sīpols
pētersīļi
sāls, pipari
Pagatavošana
Bļodā sakuļ olas līdz viendabīgai konsistencei. Pievieno cukuru, sāli un eļļu un samaisa. Iesijā miltus, pielej pienu un ūdeni un maisa, līdz izveidojas viendabīga masa. Ļauj mīklai nostāvēties.
Mīklu lej uz sakarsētas pannas un cep tik lielas pankūkas, kādas vēlas.
Pildījumam sīpolu sasmalcina un apcep. Pievieno malto gaļu un cep, līdz gatava. Pieber sāli, piparus, sasmalcinātus pētersīļus. Uz katras pankūkas liek karoti gaļas pildījuma. Satin rullītī vai saloka. Var pasniegt tāpat vai apcept uz pannas sviestā.
Labam pildīto pankūku rezultātam
Plānās pankūkas pildīšanai der vislabāk, jo tās ir viegli satīt, kā arī nepārslogo ēdienu ar garšām.
Pankūkām jābūt ne pārāk sausām un ne pārāk mīkstām. Tām jābūt elastīgām, lai nepārplīstu, un pietiekami stingrām, lai noturētu pildījumu.
Pirms pildīšanas pankūkas jāatdzesē – siltas tās var saplaisāt, ja liek karstu vai mitru pildījumu.
Ja pildījums ir pārāk sulīgs, pankūkas var izmirkt. Tāpēc gaļu un dārzeņus pirms pildīšanas ieteicams apcept un notecināt.
Daudzas pildītās pankūkas garšo vēl labāk, ja tās viegli apcep sviestā.