Lapiņš: Trauksmes sirēnām jābūt arī tad, ja ne visi saņem brīdinājumu telefonā 0

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LA.LV
15:47, 5. jūnijs 2026
Viedokļi

Iedzīvotājiem, kuri ikdienā izmanto podziņu telefonus vai nevar atļauties viedtālruni, nevajadzētu palikt bez brīdinājuma ārkārtas situācijās. Uz šādu jautājumu, komentējot civilās aizsardzības apziņošanas sistēmu, TV24 atbild Rīgas domes Drošības un civilās aizsardzības komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš.

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Viņš norāda, ka vēsturiski galvenais iedzīvotāju apziņošanas veids bijušas trauksmes sirēnas, savukārt tagad arvien lielāka nozīme ir šūnu apraidei jeb brīdinājumiem mobilajos tālruņos. Tomēr Lapiņš uzsver, ka šūnu apraide nevar būt vienīgais risinājums, jo ne visi cilvēki izmanto modernus viedtālruņus vai vienmēr var saņemt šādus paziņojumus.

Pēc viņa teiktā, šūnu apraidei vajadzētu darboties arī vecākos tālruņos, tostarp podziņu telefonos, taču praksē vienlaikus jāpastāv arī citām apziņošanas iespējām. Tāpēc būtiska loma joprojām ir trauksmes sirēnām.

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Lapiņš norāda, ka valsts līmenī tiekot darīts viss iespējamais, lai sirēnu sistēma būtu pieejama un spētu brīdināt iedzīvotājus. Vienlaikus Rīgā joprojām ir būtiski trūkumi — galvaspilsētā esot tikai aptuveni 70% no nepieciešamā sirēnu skaita. Tas nozīmē, ka ir apkaimes, kurās trauksmes gadījumā sirēnas varētu nebūt dzirdamas.

Viņš uzskata, ka šo situāciju nepieciešams uzlabot, jo sirēnām ir jādarbojas kā drošam rezerves mehānismam arī tad, ja cilvēks nesaņem brīdinājumu telefonā. Kā piemēru Lapiņš min Kijivu, kur trauksmes sirēnas kara apstākļos skan regulāri un ļoti skaļi, tādējādi nepārprotami brīdinot iedzīvotājus par apdraudējumu.

Lapiņš pauž cerību, ka tuvākajā laikā sirēnu tīkla pilnveidošana Latvijā tiks aktīvi turpināta, īpaši ņemot vērā jaunā iekšlietu ministra prioritātes un iniciatīvas. Viņa ieskatā civilās aizsardzības sistēmā trauksmes sirēnām joprojām jābūt neatņemamai sastāvdaļai, lai brīdinājumu saņemtu arī tie iedzīvotāji, kuriem nav piemērota tālruņa vai kuri tehnisku iemeslu dēļ nesaņem šūnu apraides paziņojumu.

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