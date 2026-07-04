Tikko iegūtām tiesībām, pēc autosacīkstēm un reibumā jauniete Viļņā nenovalda auto, ir upuri 2
Sestdien rīta agrumā Viļņā notivis smags ceļu satiksmes negadījums, kurā dzīvību zaudējuši divi jaunieši. Sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas vadītāja bijusi alkohola reibumā. Ap plkst. 04.20 Žirmūnu ielā automašīna “BMW 530”, kuru vadīja 2007. gadā dzimusi jauniete, nobrauca no ceļa un ietriecās apgaismes stabā, vēsta kaimiņvalsts medijs Lrt.lt.
Negadījumā bojā gāja divi pasažieri – 2007. gadā dzimusi meitene un 2005. gadā dzimis jaunietis.
Vadītājai konstatētas 0,58 promiles alkohola. Mediji ziņo, ka autovadītājas apliecība viņai bija izsniegta mazāk nekā pirms mēneša.
Policija, pārskatot pilsētas videonovērošanas kameras, pieļauj, ka pirms avārijas varētu būt notikušas arī sacīkstes.
„Pēc ceļu satiksmes negadījuma izcēlās ugunsgrēks,” norādīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis, apstiprinot, ka ierodoties notikuma vietā, automašīna jau degusi atklātām liesmām.
Uzsākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, kas izraisījis smagas sekas.