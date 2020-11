Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Latvijā atklāti 414 Covid-19 gadījumi, četri sasirgušie miruši Ieteikt 1





Sestdien Latvijā atklāti 414 jauni Covid-19 gadījumi, bet četri Covid-19 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 40 līdz 45 gadiem, viena – vecumā no 45 līdz 50 gadiem, viena – vecumā no 75 līdz 80 gadiem, bet vēl viena – vecumā no 80 līdz 85 gadiem.

Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 197 ar jauno koronavīrusu inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 4037 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 10,3%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 16 975 personas, bet izveseļojušās 1719 personas.