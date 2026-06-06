Ģertrūdes iela Rīgā
Ģertrūdes iela Rīgā
Foto. LETA/Ieva Leiniša

“Latvija nav slikta valsts!” Ne algas un ne pensijas – deputāte nosauc galveno labklājības mērauklu 0

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LA.LV
9:13, 6. jūnijs 2026
Ziņas Ekonomika

Labklājību bieži mēdz saistīt ar lielākām algām, pensijām un augstāku ienākumu līmeni, tomēr tas nav vienīgais rādītājs, kas raksturo valsts attīstību. Par to TV24 raidījumā “Runāsim atklāti” pauda 14. Saeimas deputāte Aiva Vīksna (AS).

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Pēc politiķes domām, patiesa labklājība nozīmē veidot tādu valsti, kurā cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un veidot savu nākotni. Viņa uzsvēra, ka svarīgi ir radīt vidi, kur iedzīvotājiem ir vēlme dibināt un attīstīt uzņēmumus, veidot karjeru, radīt ģimenes un audzināt bērnus vairāk nekā divus.

“Labklājīga valsts ir vieta, kurā es gribu dzīvot, kurā es gribu attīstīt uzņēmumu vai karjeru un kurā mēs gribam atgriezties,” norādīja Vīksna.

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Deputāte arī pauda pārliecību, ka Latvija nav nabadzīga valsts. Viņasprāt, valstij ir pieejami nozīmīgi resursi un priekšrocības, taču ne vienmēr tās tiek izmantotas pietiekami efektīvi.

Vīksna atgādināja, ka kopš neatkarības atjaunošanas Latvija ir piedzīvojusi ievērojamu attīstību. Viņa, balstoties savā pieredzē uzņēmējdarbībā kopš 1991. gada, uzsvēra, ka valsts sasniegusi daudz vairāk, nekā nereti paši iedzīvotāji ir gatavi atzīt.

Politiķe arī norādīja uz Latvijas dalību starptautiskās organizācijās un iespējām, ko tās sniedz. Viņas ieskatā būtiskākais jautājums ir nevis par to, kādas iespējas valstij ir pieejamas, bet gan par to, cik veiksmīgi tās tiek izmantotas sabiedrības un ekonomikas attīstības labā.

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