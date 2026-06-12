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Trīs izplatītas kļūdas pirms seksa, kas var radīt diskomfortu 0

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LA.LV
22:33, 12. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

Ārste ir nosaukusi trīs lietas, ko nevajadzētu darīt pirms seksa, un tās var pārsteigt. Pirms intimitātes pastāv vairāki izplatīti ieradumi, kas var sabojāt mirkli un ietekmēt komfortu.

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Par to stāsta Filadelfijas ārste Džena Kodla, kura specializējas seksuālās veselības un higiēnas jomā.

Pēc viņas teiktā, ir vismaz trīs lietas, no kurām labāk izvairīties pirms seksa, un tās ne vienmēr ir acīmredzamas.

Antihistamīni

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Pirmais brīdinājums attiecas uz populāriem alerģijas medikamentiem. Ārste skaidro, ka tie var izraisīt gļotādu sausumu, tostarp dzimumorgānu apvidū.

“Nelietojiet antihistamīnus pirms seksa, piemēram, “Benadryl” vai difenhidramīnu. Tie var izraisīt maksts izdalījumu samazināšanos un sausumu,” viņa norāda.

Nepietiekama dabiskā lubrikācija var padarīt intīmo kontaktu neērtu vai pat sāpīgu.

Dzimumorgānu zonas skūšana

Otrais ieteikums – neskūt kaunuma zonu tieši pirms intīmām attiecībām.

Pēc ārstes teiktā, svaiga skūšanās var izraisīt kairinājumu, mikrogriezumus un paaugstinātu ādas jutīgumu, ko tikai pastiprina berze. “Neskujiet kaunuma zonu tieši pirms dzimumakta. Āda var tikt kairināta, un berze šo stāvokli tikai pasliktinās,” viņa skaidro.

Pārmērīga alkohola lietošana

Trešais ieteikums – nepārspīlēt ar alkoholu.

Lai gan neliels alkohola daudzums var palīdzēt atslābināties, pārmērīga alkohola lietošana var negatīvi ietekmēt seksuālo funkciju, īpaši vīriešiem.

“Alkohols var palīdzēt noskaņoties, taču pārmērīga lietošana var traucēt seksuālo sniegumu,” brīdina ārste.

Speciāliste atgādina, ja vēlaties patīkamu vakaru, ir vērts padomāt par komfortu: izvairīties no nevajadzīgiem eksperimentiem, ļaut ķermenim atjaunoties un ievērot mērenību.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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