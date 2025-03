Foto: Shutterstock

Šodien atzīmējot tuberkulozes dienu, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina iedzīvotājus bez maksas pārbaudīt plaušas un saņemt speciālistu konsultācijas par tuberkulozes profilaksi, aģentūru LETA informēja SPKC.

Lai veicinātu sabiedrības informētību un sniegtu iespēju iedzīvotājiem laikus rūpēties par savu veselību, SPKC ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Tuberkulozes un plaušu slimību centra speciālistiem, Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrību, Latvijas Sarkano Krustu un citām organizācijām, īsteno sabiedrības informēšanas aktivitātes.

Vairākās vietās būs iespēja bez maksas pārbaudīt plaušu veselību mobilajā rentgenā, veikt krēpu izmeklējumu un saņemt speciālistu konsultācijas par tuberkulozi un tās profilaksi.

Veikt pārbaudes varēs 24.martā Daugavpilī, Krimuldas ielā 41, no plkst.12 līdz 14, kā arī Parādes ielā 11 no plkst.15 līdz 17.

Tāpat Pasaules tuberkulozes dienas laikā, 27.martā, to varēs veikt arī Rīgā, Šarlotes ielā 1B, no plkst.9.30 līdz 13. Vēl pārbaudīties varēs arī Ventspils ielā 50 no plkst.14 līdz 18.

SPKC vērš uzmanību, ka Latvijā saslimstība ar tuberkulozi pieaugušo vidū joprojām ir augstā līmenī. Visvairāk ar tuberkulozi slimo cilvēki darbspējas vecumā – no 30 līdz 59 gadiem.

Saslimstība vīriešu vidū ir trīs reizes augstāka nekā sieviešu vidū. Aptuveni 70% no tuberkulozes pacientiem ir vīrieši.

Pērn reģistrēts 281 tuberkulozes gadījums jeb 15,0 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 19% mazāk, salīdzinot ar 2023.gadu, kad bija reģistrēti 347 tuberkulozes gadījumi jeb 18,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Neraugoties uz nelielu samazinājumu, saslimstība ar tuberkulozi Latvijā ir gandrīz divas reizes augstāka nekā vidēji ES un EEZ valstīs – tur 2022.gadā vidēja saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju bija 8,0 gadījumi.

Tuberkuloze ir bakteriāla infekcijas slimība, ko izraisa tuberkulozes mikobaktērija. Tā galvenokārt skar plaušas (plaušu tuberkuloze), bet var ietekmēt arī citas ķermeņa daļas (ārpusplaušu tuberkuloze), piemēram, nieres, mugurkaulu un smadzenes. Tuberkuloze izplatās, cilvēkam ar plaušu tuberkulozi klepojot, šķaudot vai runājot. Daži cilvēki var izplatīt baktērijas pat bez jebkādiem slimības simptomiem.

Lai apturētu slimības izplatību, ir svarīgi laikus atklāt saslimšanu ar tuberkulozi un uzsākt ārstēšanu. Tikpat svarīgi ir ārstēšanas kursu pabeigt, jo ārstēšanas nepabeigšana var radīt pret zālēm izturīgas tuberkulozes formas, kuras ir grūtāk un dārgāk ārstēt, kā arī tās ir saistītas ar lielāku mirstību.

Kā liecina jaunākie apkopotie dati no Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes, pēdējo desmit gadu laikā ik gadu vidēji 61 cilvēks Latvijā miris no tuberkulozes vai tās radītām sekām. Līdz ar to tuberkuloze joprojām ir būtiska sabiedrības veselības problēma, uzsver SPKC.

Raksturīgākie tuberkulozes simptomi ir ilgstošs klepus vairāk nekā trīs nedēļas, paaugstināta ķermeņa temperatūra, svara zudums, svīšana naktīs, ēstgribas zudums, nespēks un nogurums. Ikviens var saslimt ar tuberkulozi, taču individuāli ar veselību saistītie un sociālekonomiskie faktori palielina iespēju inficēties un attīstīties aktīvai slimībai. Piemēram, cilvēkiem ar vāju imūnsistēmu, cilvēkiem ar nepietiekamu uzturu, cilvēkiem ar cukura diabētu, tostarp tiem, kuri smēķē vai hroniski lieto alkoholu, ir lielāks risks inficēties ar tuberkulozi un attīstīties aktīvai slimībai.

Ja tiek novēroti šie simptomi vai rodas aizdomas par iespējamu saslimšanu, jāvēršas pie ģimenes ārsta vai plaušu speciālista jeb pneimonologa. Latvijā tuberkulozes diagnostika un ārstēšana ir bez maksas, un pacienta nosūtījums pie plaušu ārsta nav nepieciešams.