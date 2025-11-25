Latvijas Boksa savienība kļūst par Pasaules boksa organizācijas biedru 0
Svētdien, 23. novembrī Pasaules boksa organizācijas (World Boxing) kongresā Latvijas Boksa savienība (LBS) tika uzņemta šis starptautiskās struktūras biedru rindās.
“Latvijas Boksa savienības uzņemšana World Boxing ir ļoti būtisks pavērsiens. Ceru, ka līdz ar šo soli, Latvijas boksa transformācijas process var tikt uzskatīts par noslēgtu. Ja 2025. gada sākumā Latvijā darbojās divas konkurējošas, valsts neatzītas federācijas, tad šajā laikā mums ir izdevies apvienoties, iegūt valsts atzītas federācijas statusu un pilnvērtīgi atgriezties Latvijas Olimpiskās komitejas sastāvā. LBS uzņemšana World Boxing sastāvā simboliski iezīmē šo pārmaiņu noslēgumu.
Vēlos pateikt lielu paldies saviem kolēģiem LBS valdē par komandas darbu un kopīgo stratēģisko redzējumu, kā arī visiem LBS biedriem par sapratni, pacietību un atbalstu šajā nebūt ne vieglajā procesā. Mums jāturpina strādāt un attīstīties, saglabājot skaidru redzējumu par LBS pamatmērķiem un konstruktīvu pieeju to sasniegšanā,” norāda Gatis Gudermanis, Latvijas Boksa savienības prezidents.
World Boxing ir starptautiska boksa organizācija, kas dibināta 2023. gada 13. aprīlī ar mērķi nodrošināt caurskatāmu, sportistu interesēm atbilstošu un starptautiski atzītu amatierboksa pārvaldību. Organizācijas galvenā mītne atrodas Lozannā, Šveicē. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt stabilu, neatkarīgu un augstiem ētikas, godīgas spēles un drošības standartiem atbilstošu olimpiskā boksa nākotni.
Pašlaik World Boxing apvieno 136 nacionālās federācijas. 2025. gada 26. februārī Starptautiskā Olimpiskā komiteja organizācijai piešķīra provizorisku atzīšanu kā globālajai boksa pārvaldības institūcijai – būtisku soli ceļā uz pilnvērtīgu olimpiskā statusa atjaunošanu. World Boxing turpina aktīvi strādāt pie pārvaldības stiprināšanas, sacensību sistēmas attīstības, starptautisko noteikumu harmonizēšanas, kā arī antidopinga un sporta ētikas politikas pilnveides. Organizācija uztur oficiālos amatieru pasaules reitingus un nodrošina caurspīdīgu sacensību kalendāru, lai sportisti un federācijas varētu droši plānot dalību augsta līmeņa turnīros.
2025. gada 4. aprīlī par Latvijas Boksa savienības prezidentu tika ievēlēts Gatis Gudermanis, par viceprezidentiem Māris Martinsons un Ansis Pūce. Valdē ievēlēti Aivars Zeltiņš, Aivis Tints, Andris Morozovs un Zane Drozda. Savukārt 2025. gada 23. jūlijā LBS biedru sapulcē par jauno ģenerālsekretāru ievēlēts Ņikita Versockis, kurš no 2025. gada 15. augusta pilda arī valdes locekļa pienākumus.
Latvijas Boksa savienība dibināta ar mērķi atbalstīt un attīstīt boksu Latvijā. Tā popularizē boksu gan kā tautas sporta veidu, ar kuru iespējams nodarboties pašaizsardzības nolūkos un fiziskās sagatavotības uzlabošanai, gan arī kā augstu sasniegumu sporta disciplīnu ar dalību Eiropas, pasaules čempionātos un arī olimpiskajās spēlēs. Savienība veicina bērnu un jauniešu iesaisti boksā, organizē sacensības un pārstāv Latvijas boksu starptautiskā līmenī, mērķtiecīgi strādājot pie ilgtspējīgas un profesionālas boksa vides attīstības.