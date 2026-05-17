Liepiņa par daudzbērnu ģimenēm: "Cik mēs paši rādām, ka tas ir kaut kas priekšzīmīgs?"
Saeimas deputāte Linda Liepiņa TV24 norāda, ka sabiedrībā pārāk reti tiek pozitīvi izcelts ģimenes kults labā nozīmē. Viņasprāt, jājautā, cik bieži paši rādam, ka ģimene ar daudziem bērniem ir kaut kas labs, vērtīgs un priekšzīmīgs.
Liepiņa uzsver, ka attieksme pret lielām ģimenēm nereti ir pārsteiguma vai pat neizpratnes pilna. Ja kādam ir astoņi vai deviņi bērni, bieži reakcija ir nevis apbrīna, bet jautājums, vai cilvēks nav traks. Viņas ieskatā tas parāda, ka sabiedrībā trūkst pozitīva piemēra un cieņas pret daudzbērnu ģimenēm.
Deputāte norāda, ka ar vārdiem vien nepietiek. Viņa salīdzina situāciju ar teicienu par runāšanu Rīgā un darbiem aizkrāsnē, uzsverot, ka bieži tiek daudz runāts par nepieciešamību darīt visu iespējamo ģimeņu atbalstam, bet realitātē paveiktais nav pietiekams.
Liepiņa uzskata, ka risinājumi var būt dažādi. Vienai ģimenei ļoti palīdz bērnudārzi, citai — iespēja vasarā bērniem pavadīt laiku nometnēs vai pludmalēs, vēl kādai — kopīga sportošana vai ģimeņu tūrisms. Viņasprāt, svarīgākais ir atrast dzirdīgas ausis pašvaldībās, valstī un citās atbildīgajās institūcijās.
Deputāte uzsver, ka nepieciešama praktiska rīcība un sadarbība. Viņas ieskatā visiem iesaistītajiem ir jāsadodas rokās un jādara vairāk, lai ģimenēm Latvijā patiešām kļūtu labāk.