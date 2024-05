Latvija plāno veikt iemaksu 17 000 eiro apmērā ANO Palīdzības un darba aģentūrā palestīniešu bēgļiem (UNRWA), apstiprināja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte.

Viņa skaidroja, ka Latvijas iemaksa UNRWA no 2020.gada ir bijuši 17 000 eiro gadā. Maksājumu ĀM veic, kad tiek saņemts attiecīgs UNRWA rēķins. Līdz šim rēķini tika saņemti gada pirmajā pusē.

Eglīte atzīmēja, ka lēmums par iemaksu atjaunošanu UNRWA pieņemts, ņemot vērā Neatkarīgās pārskata grupas secinājumus un iemaksas apturējušo Baltijas valstu un Ziemeļvalstu, un vairākuma palīdzību apturējušo Eiropas Savienības dalībvalstu plānus atjaunot palīdzību UNRWA. Viņa pieminēja, ka Eiropas Komisija palīdzību nebija apturējusi.

Pārskata rezultātā pierādījumi šīm apsūdzībām netika gūti,” akcentēja ĀM preses sekretāre.

Izraēlas vēstniecība Latvijā tviterī uzsver, ka Izraēla ir sniegusi donorvalstīm detalizētu informāciju par simtiem “Hamās” kaujinieku un vēl simtiem citu, kuri ir “Hamās” un “Islāma džihāda” organizāciju biedri.

“Visi viņi ir UNRWA darbinieki. Šie nav tikai daži bojāti āboli – šis ir viscaur sapuvis un indīgs koks. Latvijas nodokļu maksātāju naudas pārskaitīšana organizācijai, kurā liels skaits tās darbinieku ir “Hamās” biedri – organizācijai, kura ir Eiropas Savienībā aizliegta kā teroristiska organizācija – neveicinās reģiona iedzīvotāju drošību un labklājību, vienlīdz ne izraēliešiem, ne palestīniešiem,” pauž vēstniecībā, akcentējot, ka UNRWA ir “daļa no problēmas, nevis risinājuma”.

Israel shared with donor countries detailed information about hundreds of #Hamas militants and many hundreds more who are members of the Hamas and Islamic Jihad terrorist organizations, all of whom are #UNRWA employees.

These are not just a few bad apples – this is a rotten and… https://t.co/e1DLx4M9FP

— Izraēla Latvijā (@IsraelinLatvia) April 30, 2024