Latvijas sporta politikas veidošana agrāk un šodien – divas nesalīdzināmas lietas 0
Piedāvājam fragmentu no raidījuma “(Bez)maksas sports”, kurā Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš un Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Vladimirs Šteinbergs kopā ar sporta žurnālistiem Jāni Celmiņu un Rolandu Eliņu diskutē par Latvijas sporta politiku un valsts naudu sportā. Šoreiz galvenā raidījuma tēma ir oktobra mēnesim ļoti aktuāla: Latvijas sporta budžets – kā tas dzimst?
Diskusijas laikā tās dalībnieki secina, ka agrākajos laikos sporta politika Latvijā tika veidota citādāk, bet šobīd laiki mainījušies un nepieciešama cita pieeja.
