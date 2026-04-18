Naudas pārskaitījumi starp cilvēkiem ikdienā kļuvuši par pavisam ierastu lietu. Vecāki palīdz bērniem, bērni atbalsta vecākus, kāds saņem dāvanu svētkos vai vienkārši pārskaitījumu no drauga. Taču līdz ar to bieži rodas jautājumi par to, vai šādai naudai ir kādi ierobežojumi, kad tā jādeklarē un vai no tās nav jāmaksā nodokļi, īpaši gadījumos, ja runa ir par lielākām naudas summām.
Arī mūsu lasītājai Baibai ir radušies jautājumi par šo tēmu. Viņa raksta: “Mamma man dzimšanas uzdāvināja lielu naudas summu, lai es varētu pabeigt dzīvokļa remontu. No vienas puses, protams, prieks un atvieglojums, bet no otras – sāku domāt, vai ar to viss ir tik vienkārši? Vai šādu naudu drīkst vienkārši saņemt kā dāvinājumu? Vai kaut kas ir jādeklarē? Vai no šīs naudas nav jāmaksā nodoklis? Un kas būtu citādi, ja naudu pārskaitītu, piemēram, draugs?”
Lai viestu skaidrību, ar konkrētiem jautājumiem vērsos Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
Dāvinājuma apmēram ierobežojumu nav
VID APP Sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa skaidro, ka naudas summai, kuru drīkst saņemt no tuviniekiem nav ierobežojums. Drīkst dāvināt jebkādas naudas summas.
Ja naudu dāvina laulātais vai radinieks līdz trešajai pakāpei (Civillikuma izpratnē), iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā neatkarīgi no summas.
Ja gada laikā saņemtā summa nepārsniedz 10 000 eiro, tā nav jādeklarē.
Savukārt, ja summa pārsniedz šo apjomu, tā jānorāda gada ienākumu deklarācijā (gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma 2.ailē “Bruto ienākumi” norādot ienākuma veidu 1c. ailē “Citi ar nodokli neapliekami ienākumi”), taču nodoklis joprojām nav jāmaksā.
Atšķirīga kārtība, ja dāvinātājs nav radinieks
Savukārt, ja naudu dāvina persona, ar kuru nav radniecības, tad jebkurš šāds dāvinājums ir jādeklarē – neatkarīgi no summas. Dāvinājuma summu deklarē, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Kopējo summu norāda gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma 2.ailē “Bruto ienākumi”, ar nodokli neapliekamā ienākuma daļu 3.ailē “Neapliekamie ienākumi” un ienākuma veidu 1c. ailē “Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli neietur izmaksas vietā”.
Turklāt iedzīvotāju ienākuma nodoklis jāmaksā no tās summas daļas, kas pārsniedz 1425 eiro gadā.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!