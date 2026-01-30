FOTO: @edamskaisti / “Facebook”

“Cielaviņa” ir kūka, kas daudziem asociējas ar svētkiem, pacietību un īstu konditora meistarību. Gaisīgas bezē kārtas, bagātīgs šokolādes krēms un niansēta garšu līdzsvara kombinācija padara šo desertu par īstu klasiku, kuru ir vērts pagatavot arī mājās. Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:

Meringa kārtām:
1. 6 olu baltumi;
2. 300 g cukura;
3. Ēdamkarote citrona sulas.

Krēms:

1. 60 ml ūdens;
2. 50 g cukura;
3. 6 olu dzeltenumi;
4. 250 g iebiezinātā piena;
5. 200 g sviesta (istabas temperatūrā);
6. 100 g šokolādes;
7. 30 g kakao;
8. šķipsniņa vaniļas;
9. šķipsniņa sāls.

Pagatavošana:

1. Cepeškrāsni liek sildīties uz 120 grādiem.
2. Olām atdala baltumus no dzeltenumiem. Baltumus sāk lēnam kult, kad sāk parādīties putiņas, pakāpeniski pievieno cukuru (ik pēc 10 sekundēm pa ēdamkarotei) un kuļ līdz olbaltumi ir stingrās putās (pārbauda, vai cukura graudiņi izkusuši). Tad pievieno citrona sulu un ieputo.
3. Uz cepamā papīra uzzīmē apļus, uz tiem izlīdzina olbaltumu masu un cep 1,5 stundas.
4. Kad kārtas gatavas, ļauj atdzist cepeškrāsnī (var pat atstāt pa nakti).
5. Krēmam katliņā lej ūdeni, pievieno cukuru un uzvāra, lai cukurs izkust.
6. Dzeltenumus puto, līdz tie kļūst gaisīgi, tad lēnam lej klāt karsto sīrupu un turpina putot.
7. Pakāpeniski ieputo sviestu, iebiezināto pienu, izkausētu šokolādi, kakao, sāli un vaniļu.

Liek kopā kūku, ja velies lai krēmu vieglāk formāt, to var paturēt brīdi ledusskapī.

Lai labi garšo!

