Mūžīgā diskusija – kad tad drīkst?! “Atvainojos, cilvēki, kas jums kaiš? Es jau divos māju logos esmu redzējis mirgojošas Ziemassvētku lampiņas.” 0
Kā ik gadu, arī šogad sabiedrībā raisās karstas diskusijas par to, kad ir īstais laiks sākt veicināt Ziemassvētku noskaņu ar rotājumiem, svētku mūziku un dažādiem svētku atribūtiem. Vēl nav pat pienākuši novembra Valsts svētki, bet daudzos veikalos jau tagad plaukti ir pilni ar Ziemassvētku “mantiņām”.
Šis agrīnais vēl tālo svētku vilnis diskusiju izvērtis arī sociālajā tīklā X, kur iedzīvotāji dalās ar saviem uzskatiem par to, vai Ziemassvētku rotājumi nav parādījušies pārāk agri. Daži uzskata, ka agrīnā Ziemassvētku noskaņa rada prieku un palīdz sagatavoties svētkiem, savukārt citi to uzskata par pāragru un nevajadzīgu steigu.
Sociālajā tīklā X lietotāji aktīvi apspriež, vai gaismiņu virtenes, zvaigznes un citi ziemas saulgriežu simboli, kas jau redzami pat iedživotāju logos, nav parādījušies pārāk agri. Lūk, komentāru izlase.
Man fikusā visa gada garumā lampiņas 🫣 Vasarā dārzā žogs izlikts ar lampiņām, malkas noliktava, garāžas siena 🫣 pic.twitter.com/yT4iYrOKIF
— IvetaF 🇱🇻 (@IvetaFomina) October 24, 2025
Nu ja, egli un adventas vainagu arī nafig mest ārā 😀
Virtuvē pie sienas vēl ir Līgo vainags un meijas arī pa kaktiem 😀
— Chupacabra (@MrMadis) October 24, 2025
Lampiņām nekāda vaina, bet es par tām disko lampiņām – kas tur haotiski mirgo 😀
Bet katram savs!
— Chupacabra (@MrMadis) October 24, 2025
Nav laika, tagad ņemšanās par kaut kādām konvencijām, par prioritātēm aizmirsuši.
— Chupacabra (@MrMadis) October 24, 2025
Es par mirgojošajām tehno gaismām.
— Chupacabra (@MrMadis) October 24, 2025
Šeku reku Pistoija Itālijā pērnnedēļ pic.twitter.com/JXObkp5Sjc
— oskars (@oskarsvizbulis) October 24, 2025
Kas ar Tevi? Lētie aizkari, vai kaķu par maz? 😀
— Peljux_liels (@xpeljux) October 24, 2025
Nu, beidz!! Kaut kā taču nedaudz gaišāk un priecīgas latviešiem jāspēj izvilkt līdz Ziemassvētku gaismiņām un tad vēl līdz pavasarim 🙈🤦🏼♀️😁
— Zane (@zanulens) October 24, 2025