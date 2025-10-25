Foto. pexels.com/Hert Niks

Kā ik gadu, arī šogad sabiedrībā raisās karstas diskusijas par to, kad ir īstais laiks sākt veicināt Ziemassvētku noskaņu ar rotājumiem, svētku mūziku un dažādiem svētku atribūtiem. Vēl nav pat pienākuši novembra Valsts svētki, bet daudzos veikalos jau tagad plaukti ir pilni ar Ziemassvētku “mantiņām”.

Šis agrīnais vēl tālo svētku vilnis diskusiju izvērtis arī sociālajā tīklā X, kur iedzīvotāji dalās ar saviem uzskatiem par to, vai Ziemassvētku rotājumi nav parādījušies pārāk agri. Daži uzskata, ka agrīnā Ziemassvētku noskaņa rada prieku un palīdz sagatavoties svētkiem, savukārt citi to uzskata par pāragru un nevajadzīgu steigu.

Sociālajā tīklā X lietotāji aktīvi apspriež, vai gaismiņu virtenes, zvaigznes un citi ziemas saulgriežu simboli, kas jau redzami pat iedživotāju logos, nav parādījušies pārāk agri. Lūk, komentāru izlase.

