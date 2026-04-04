Leons Taivāns: Mēs esam nopietni apdraudēti! 3
TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” Leons Taivāns, Latvijas Universitātes profesors, Tuvo Austrumu centra vadītājs, stāsta par kristietību un imigrāciju.
“Es domāju, ka mēs esam nopietni apdraudēti,” par Kristīgo Eiropu un multikulturālismu saka L. Taivāns. Viņš teic, ka reliģiskās vērtības ir ļoti dziļas fundamentālas vērtības – tas ir kultūras pamats. Viņš piemin arī migrāciju, kas ir “bioloģisks process”. “Atveriet robežas un mūsu jaunieši pelnīs jums pensijas. Lielāku nākotnes cerību es nevaru iedomāties,” saka profesors.
