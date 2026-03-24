VDD nāk klajā ar svarīgu paziņojumu saistībā ar Latvijas musulmaņu vidē notiekošo 0
Līdz šim Valsts drošības dienests (VDD) Latvijas musulmaņu vidē nav konstatējis terorismu attaisnojošus vēstījumus, aicinājumus iesaistīties vardarbīgās aktivitātēs vai atbalsta paušanu teroristu grupējumiem.
VDD “atbilstoši kompetencei turpina situācijas monitoringu” Latvijas musulmaņu vidē.
VDD vērš uzmanību, ka terorisma draudu līmenis Latvijā patlaban ir zems un dienesta rīcībā esošā informācija neliecina, ka situācija tuvākajā laikā varētu mainīties.
Jau ziņots, ka Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par musulmaņu masveida lūgšanos uz ietves Pļavniekos. Daļa sociālo tīklu lietotāji pauduši bažas par radikālu islāmticīgo nokļūšanu Latvijā.