Foto: LETA

VDD nāk klajā ar svarīgu paziņojumu saistībā ar Latvijas musulmaņu vidē notiekošo 0

LETA
10:04, 24. marts 2026
Ziņas Latvijā

Līdz šim Valsts drošības dienests (VDD) Latvijas musulmaņu vidē nav konstatējis terorismu attaisnojošus vēstījumus, aicinājumus iesaistīties vardarbīgās aktivitātēs vai atbalsta paušanu teroristu grupējumiem.

Kokteilis
Kokteilis
Krimināls
Lasīt citas ziņas

VDD “atbilstoši kompetencei turpina situācijas monitoringu” Latvijas musulmaņu vidē.

VDD vērš uzmanību, ka terorisma draudu līmenis Latvijā patlaban ir zems un dienesta rīcībā esošā informācija neliecina, ka situācija tuvākajā laikā varētu mainīties.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Jau ziņots, ka Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par musulmaņu masveida lūgšanos uz ietves Pļavniekos. Daļa sociālo tīklu lietotāji pauduši bažas par radikālu islāmticīgo nokļūšanu Latvijā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.