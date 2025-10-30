Foto: SHUTTERSTOCK

Lēti un efektīvi: vienkāršs vecmāmiņas triks, kas palīdzēs atbrīvoties no mitruma pagrabā 0

Mitrums pagrabā var ātri sabojāt gan dārzeņus, gan mājas konservus, un bieži vien šķiet, ka vienīgais risinājums ir dārgs remonts vai īpaša aparatūra. Tomēr vienkāršs paņēmiens ar parastu sāli palīdz uzturēt telpu sausu un svaigu – un tas patiešām darbojas.

Eksperti skaidro, ka sāls ir dabīgs mitruma absorbents. Tā kristāli piesaista un uzsūc ūdens molekulas no gaisa, palīdzot samazināt mitrumu un novērst pelējuma, sēnīšu un nepatīkamu smaku veidošanos. Jo lielāks mitrums, jo efektīvāk sāls darbojas.

Lai izmēģinātu šo metodi, nepieciešams vien spainis – metāla vai plastmasas – un apmēram divi kilogrami rupjais sāls. Eksperti norāda, ka rupjā sāls kristāli uzsūc mitrumu daudz efektīvāk nekā smalkā sāls. Spainī jāieber šis sāls un to jānovieto pagraba mitrākajā stūrī, un jau pēc pāris dienām gaisa mitrums būs ievērojami mazinājies.

Ja pagrabs ir liels vai īpaši mitrs, ieteicams izvietot vairākus spaiņus dažādās vietās – pie sienām, stūros vai blakus plauktiem ar konserviem. Sāls pakāpeniski uzsūc mitrumu, tāpēc to laiku pa laikam jāaizvieto ar svaigu.

Šī vienkāršā un lētā metode palīdz saglabāt dārzeņus, augļus un mājas konservus labā stāvoklī, saglabājot telpu sausu, bet neiztērējot lielus līdzekļus vai laiku.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

