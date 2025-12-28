“Vainīgi ir paši nošautie!” Austrālijas Federālās policijas secinājumi par ebreju svētku slaktiņa vaininiekiem “atstāj uz pauzes” 0
Austrālijas Federālās policijas (AFP) komisāre Krisija Bareta saskārusies ar plašu kritiku pēc tam, kad paziņojusi, ka decembra vidū notikušais terorakts Austrālijā, Sidnejas Bondi pludmalē, nebija motivēts reliģisku iemeslu dēļ, vēsta “SkyNews”. Šie izteikumi radījuši bažas, ka var tikt ignorēti radikālo motīvu aspekti.
Pēc 14. decembra uzbrukuma komisāre Bareta norādīja, ka uzbrukuma izdarītāji bija “iedvesmoti no Islāma valsts”, taču viņa uzsvēra, ka tās ir teroristu darbības, nevis konkrētas reliģijas izpausmes.
Eksperti gan brīdina, ka šādi izteikumi var novērst uzmanību no svarīgajiem motīviem, kas izraisījuši vardarbību. Bijušais AFP detektīvs Deivids Kreigs uzsvēris, ka viens no aizdomās turamajiem teroristiem bija saistīts ar Islāmisko valsti un radikāliem džihādistu sludinātājiem. “Protams, ka šis uzbrukums bija saistīts ar reliģiju. Tas ir pretterorisma likumdošanā. Tas ir svarīgs elements. Apgalvot pretējo ir vienkārši absurds,” viņš norādīja.
Papildus Baretas kundzes izteikumu kritikai Kreiga kungs ir aicinājis izveidot Karalisko komisiju Bondi pludmales uzbrukuma izmeklēšanai, lai izskatītu plašākas sistēmiskās nepilnības.
Uzbrukumā Hanukas svinību laikā Bondi pludmalē gāja bojā 15 cilvēki un vairāk nekā 40 tika ievainoti.
Aicinājumi izveidot Karalisko komisiju ir izskanējuši arī no citām pusēm, tostarp bijušajiem un pašreizējiem Leiboristu partijas deputātiem, kā arī bijušā Augstākās tiesas tiesneša Roberta Franča.
Premjerministrs Entonijs Albanīzs ir noraidījis aicinājumus izveidot Karalisko komisiju, paziņojot par mazāk stingru federālo tiesībaizsardzības iestāžu pārskatīšanu pēc apšaudes.
“Entonijs Albanīzs meklē grēkāzi ar kādu nepilnvērtīgu starpdepartamentu pārskatu, ko veic departamenti, kas nav spējuši izpildīt savus pienākumus. Ja mēs to nedarīsim, valstij vienkārši nebūs piekļuves vai atļaujas atbilstošos līmeņos, lai precīzi pārbaudītu, kas noveda pie šī uzbrukuma,” sacīja Kreigs.
Kreiga kungs sacīja, ka vienīgie attaisnojumi, kas Albānijas valdībai varētu būt, lai izvairītos no Karaliskās komisijas, ir nepieņemami.
Svētdien Albanīzs paziņoja, ka iekšējo pārskatu vadīs bijušais augsta ranga valsts ierēdnis un izlūkošanas vadītājs Deniss Ričardsons. Pārskatā paredzēts izvērtēt, vai federālajām tiesībsargājošajām iestādēm bija pietiekamas pilnvaras, atbilstošas struktūras un efektīva informācijas apmaiņa, lai novērstu vai savlaicīgi atklātu draudus pirms traģiskā uzbrukuma Bondi pludmalē. Premjerministrs uzsvēris, ka šāds audits ļaušot identificēt nepilnības sistēmā un nepieciešamības gadījumā veikt uzlabojumus.
Tomēr kritiķi norāda, ka šāda iekšēja pārbaude nav pietiekama un nespēj aizstāt neatkarīgu izmeklēšanu. Viņuprāt, pārskats, ko vada paša premjerministra departaments, rada iespaidu, ka valdība faktiski izmeklē pati sevi. Tas savukārt neesot pieņemami tik smaga un plaša notikuma gadījumā.
Neatkarīgā deputāte Allegra Spendera publiski paudusi, ka nepieciešama kopīga federālā un štata līmeņa izmeklēšana ar reālām pilnvarām. “Premjerministra paša departamenta vadīta pārbaude nerada uzticību. Ja vēlamies patiesi mācīties no notikušā un panākt reālas pārmaiņas, izmeklēšanai jābūt neatkarīgai,” viņa norādījusi.
Arī opozīcija uzskata, ka valdības piedāvātais risinājums ir nepietiekams. Opozīcijas līdere aicinājusi premjerministru vēl pirms Ziemassvētkiem lemt par Karaliskās komisijas izveidi, uzsverot, ka upuru ģimenes ir pelnījušas patiesību, atbildību un konkrētu rīcību.