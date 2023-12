Mazāk rotaļlietu ne tikai padara mazāk nervozus vecākus, bet arī nāk par labu bērniem Ieteikt







Iespējams, daudzi mazu bērnu vecāki svētku sezonā izjūt teju spiedienu iegādāties rotaļlietas saviem un tuvinieku bērniem. Tomēr Toledo universitātē ir izpētīts, ka mazāk rotaļlietu ne tikai padara mazāk nervozus vecākus, bet arī nāk par labu bērniem.

Portāls “The Washington Post” ir apspriedies ar ekspertiem, lai izprastu bērnu attīstību un kā to ietekmē rotaļlietas. Nav šaubu, bērnu darbs ir rotaļāties. Spēles palīdz bērniem attīstīt radošumu, pilnveido prasmes risināt problēmas un sadarbību ar citiem bērniem un pieaugušajiem.

Viena no pētnieku atziņām liecina, ka tiem bērniem, kam rotaļlietu ir mazāk, ar esošajām rotaļlietām tiek panākta dziļāka saikne, kas savukārt veicina radošo domāšanu. Mazi bērni apkārtējo vidi ar interesi izpēta. Telpā, kas ir pilna ar rotaļlietām viņi vēlēsies iepazīties ar katru no tām. Tomēr šādā viedā viņi visticamāk nevienā no tām neiedziļināsies rūpīgāk un ar lielāku aizrautību, jo gribēsies aplūkot nākošās rotaļlietas.

Pētniece Aleksa Metsa jau vairākkārt ir uzklausījusi vecāku bažas, ka viņu mazuļi reti spēlējas ar vienu rotaļlietu ilgāku laiku. Pētniecei bija aizdomas, ka, iespējams, vide ir šādas uzvedības virzītājspēks.

Lai pārbaudītu šādu hipotēzi pētnieku grupa veica eksperimentu un divām mazuļu grupām piedāvāja dažādu skaitu rotaļlietu. Vienai četras rotaļlietas, bet otrai 16.

Telpā, kurā bija mazāk rotaļlietu, bērni iesaistījās spēlēs ar katru rotaļlietu, ilgāk un vairākos veidos mijiedarbojās ar vienu un to pašu priekšmetu. Kad rotaļlietu bija vairāk, bērni ar katru no tām pavadīja mazāk laika.

Dienvidkonektikutas štata universitātes profesore Hetere Kuhaneka stāsta, iespējams, daudziem vecākiem pazīstamu situāciju, kad tiek uzdāvināta, vecākuprāt, brīnišķīga rotaļlieta, bet mazulis vairāk ir ieinteresēts rotaļlietas iepakojuma kastē un dāvanu papīrā.

Profesore skaidro, ka vienkāršākas rotaļlietas, priekšmeti (un mazāk rotaļlietu) atstāj vietu augstākas kvalitātes rotaļām. Piemēram, pavisam vienkārša kartona kaste var būt cepure, garāža rotaļu mašīnai, gultiņa lellei vai māja. Līdzīgi principi attiecas arī uz vecākiem bērniem.

Lielākie bērniem visvērtīgāk ir atrasties pie dabas, kur viņi paši izdomās nodarbes ar atrastajiem dabas materiāliem.

Vecākiem ir vērts pievērsties un ieguldīt tādās bērnu nodarbēs, kas rada pieredzi, nevis iegādāties ar vien jaunas rotaļlietas, kas pēcāk vienkārši stāvēs plauktos un krās putekļus.

Samazināt milzīgo rotaļlietu apjomu nudien nav viegli, tomēr “The Washington Post” ir publicējis dažus padomus kā to iespējams izdarīt.

Ja jums ir pārāk daudz rotaļlietu, mainiet tās rotācijas kārtībā. Vienkārši daļu no tām, nolieciet nost bērnam nepieejamā vietā. Pēc kāda laika bērni ar prieku spēlēsies ar tām un viņiem tās šķitīs jaunas. Bērni aug ātri un pēc katra no rotācijas periodiem, bērnam būs jauns prasmju kopums un skatījums uz lietām, kas paver jaunas iespējas spēlēties.

Vērtīgi ir arī apmeklēt rotaļlietu maiņas punktus, mainīties ar radu bērniem vai pārdot tās mantas, kas šķiet liekas.

Ir arī vērts izvēlēties ilgtspējīgas rotaļlietas, kas aptver plašu vecuma diapazonu un būtu no kvalitatīviem materiāliem un ar kurām ir iespēja spēlēties dažādos veidos. Piemēram, celtniecības kluči.

Kopumā rotaļlietas nav pats būtiskākais, jo bērni ir atjautīgi, ja viņiem nebūtu rotaļlietu, viņi izdomātu veidu, kā spēlēties ar tiem priekšmetiem, kas ir apkārtējā vidē. Tāpēc pētnieki atgādina, ka visvērtīgāk ir bērniem doties pie dabas. Ārā svaigā gaisā rotaļas un spēles veidosies un raisīsies bērniem visdraudzīgākajā veidā.