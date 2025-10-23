LIAA: Ingka Investments 720 miljonu eiro ieguldījums Latvijā ir novērtējums mūsu valsts investīciju videi un pozitīvs signāls citiem investoriem 0
Latvija kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem ilgtermiņa investīciju galamērķiem reģionā – nodibinājums Ingka Investments, kas ir Ingka Group (pasaulē lielākā IKEA mazumtirgotāja) investīciju struktūrvienība, ir vienojies ar Zviedrijas lielāko mežu īpašnieku asociāciju Södra par 135 000 hektāru meža zemes iegādi Latvijā un 18 000 hektāru iegādi Igaunijā.
“Ingka Investments ir Nīderlandē bāzēts nodibinājums, kurš pārvalda fondus 27 miljardu eiro apmērā un savu investīciju stratēģiju plāno 50 un pat 100 gadu periodam. Šāda līmeņa investora lēmums par ieguldījumiem Latvijā ir augsts novērtējums mūsu valsts investīciju videi un vienlaikus pozitīvs signāls citiem investoriem, kuri izvērtē iespējas ieguldīt mūsu reģionā,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere.
LIAA sadarbību ar Ingka Investments uzsāka pirms diviem gadiem un šīs sadarbības rezultātā ir izdevies vienoties par pirmo lielo darījumu. Tomēr ņemot vērā, ka Ingka Investments portfelī nozīmīgu daļu ieņem arī zaļās enerģijas projekti, darbs turpinās arī šajā virzienā.
“Tas ir liels darījums arī Ingka Investments. Latvijā esam jau no 2014. gada, kad tieši šeit veicām savu pirmo ieguldījumu mežsaimniecībā. Mēs pārstāvam IKEA, kura klātbūtne Latvijas ekonomikā ir jau daudzu gadu garumā, bet tikai 6% no mūsu pārdotās koksnes nonāk IKEA tīklā, pārējais tiek pārdots brīvajā tirgū un nonāk Latvijas pārstrādes uzņēmumos. Mēs pozitīvi raugāmies arī uz turpmākām investīcijām Latvijā un vērojam kuri sektori attīstās un kādas inovācijas tiek ieviestas,” tā Pīters van der Pūls (Peter van der Poel), Ingka Investments izpilddirektors.
Ieguldījums, kas stiprina vietējo ekonomiku un reģionālo attīstību
Ingka Investments jau līdz šim Latvijā apsaimniekoja 110 000 hektāru meža zemes, un 2025. finanšu gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 11,9 miljonus eiro. Uzņēmums cieši sadarbojas ar vietējiem mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumiem.
Uzņēmums gada laikā iestādījis vairāk nekā 2,5 miljonus koku stādu, nodrošinot mežu neto pieaugumu vairāk nekā 250 000 kubikmetru apmērā. Turklāt 21% no uzņēmuma mežiem Latvijā tiek apsaimniekoti ar īpašu vides fokusu, un gandrīz 3000 hektāru platībā komercdarbība ir pilnībā izslēgta, dodot priekšroku dabas daudzveidības stiprināšanai.
Iegādātās meža platības atrodas dažādos Latvijas reģionos, kas sekmēs reģionālo attīstību, nodrošinot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un vietējās ražošanas attīstību.
Nīderlandes investīcijas Latvijā
Pēdējo četru gadu laikā Nīderlande ir pakāpusies no Latvijas ārvalstu investoru top 10 uz top 5. Kopējās Nīderlandes investīcijas Latvijā līdz šim ir 1,36 miljardi eiro, sākot no nekustamā īpašuma līdz ražošanai un no IKT līdz transporta loģistikai. Papildus Ingka Group darbībai tiek attīstīti vairāki citi Nīderlandes investīciju projekti. Šie projekti aptver tādas nozares kā atjaunīgā enerģija, enerģijas uzglabāšana, ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība, elektronikas ražošanu. Atsevišķi projekti aptver arī augsto tehnoloģiju un kosmosa nozari, sākot no lidmašīnu detaļu ražošanas līdz satelītu sistēmām
Par Ingka Investments
Ingka Investments ir Ingka Group, lielākā IKEA veikalu operatora, investīciju struktūrvienība. Uzņēmums iegulda aktīvos un pārvalda stratēģiskus uzņēmumus sešās jomās — mežsaimniecībā, atjaunojamajā enerģijā, nekustamajā īpašumā, aprites ekonomikā, finanšu tirgos un riska kapitālā.
Kopumā Ingka Investments apsaimnieko vairāk nekā 331 500 hektāru zemes: Latvijā (110 000 ha), Igaunijā (31 000 ha), Lietuvā (27 000 ha), ASV (75 000 ha), Rumānijā (51 000 ha), Jaunzēlandē (28 500 ha) un Somijā (9000 ha).
Ingka Group ir pasaulē lielākais IKEA mazumtirgotājs, kas darbojas 31 valstī un nodrošina aptuveni 90% no IKEA kopējās mazumtirdzniecības apgrozījuma. Atšķirībā no citiem uzņēmumiem, grupa pieder labdarības fondam, un tas nodrošina iespēju visus ienākumus reinvestēt tālākai attīstībai nevis izmaksāt dividendēs privātiem akcionāriem. Tādejādi uzņēmumam ir pieejams savs finansējums, nozīmīgu ilgtermiņa investīciju veikšanai, piemēram, meža zemes iegādei.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.