Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Vašingtonā sākas ar dalību pasaules vadošajā militārās industrijas izstādē AUSA 1
Latvijas uzņēmēji šonedēļ uzsāka tirdzniecības misiju ASV, piedaloties vienā no pasaules nozīmīgākajiem aizsardzības industrijas notikumiem — AUSA Annual Meeting & Exposition Vašingtonā. Dalība šādā mēroga izstādē apliecina Latvijas ambīcijas kļūt par nozīmīgu inovāciju, tehnoloģiju un aizsardzības industrijas centru Baltijas reģionā.
Šī misija, kuru vada ekonomikas ministrs Viktors Valainis un īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), pulcē ap 50 Latvijas uzņēmējus, kuru mērķis ir veidot jaunus kontaktus, stiprināt sadarbību ar ASV partneriem kā arī piesaistīt investīcijas tādas jomās kā aizsardzības tehnoloģijas, enerģētika un IKT.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis:
“Dalība izstādē AUSA ir nozīmīgs solis Latvijas aizsardzības un augsto tehnoloģiju industrijas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai. Šeit tiekas uzņēmumi, investori un politikas veidotāji, un tieši šāda vide rada priekšnoteikumus jaunu sadarbības projektu attīstībai. Tādi Latvijas uzņēmumi kā Edge Autonomy, Exonicus, SAF Tehnika un citi jau sekmīgi strādā ASV tirgū. Esmu pārliecināts, ka šī misija dos taustāmus rezultātus gan jaunos partneros, gan projektos, kas stiprinās mūsu ekonomiku un kopējo drošību.”
Latvija – aizsardzības inovāciju centrs Eiropā
Latvijas aizsardzības un duālā pielietojuma nozare pēdējos gados ir piedzīvojusi strauju izaugsmi. Kā norāda starptautiskais izdevums FDI Intelligence, Latvija kļūst par Eiropas dronu un kiberdrošības inovāciju līderi, pateicoties aktīvai valsts un privātā sektora sadarbībai, kā arī investīcijām pētniecībā un testēšanas infrastruktūrā.
Pēc Latvijas valdības lēmuma līdz 2026. gadam aizsardzībai novirzīt līdz 5% no IKP, vairāk nekā miljardu eiro plānots novirzīt militārās infrastruktūras attīstībai, tostarp dronu un pret-dronu tehnoloģijām. Virkne Latvijas uzņēmumu ir gatavi piedāvāt savas tehnoloģijas starptautiskajā tirgū, tostarp ASV, kas ļaus pelnīt no šo preču eksporta.
“Ja ASV grib un viņiem vajag, tad arī citiem vajadzēs. Mūsu gadījumā tieši ASV noticēja Exonicus radītajam traumu simulatoram, kas radījis interesi par šo risinājumu arī Latvijas bruņotajiem spēkiem un citiem. Jāņem vērā, ka civilajā tirgū ieiet ar šāda veida risinājumiem ir vēl grūtāk kā aizsardzības sektorā, tādēļ izšķiroši svarīgs ir pirmais klients. Dalība lielajās aizsardzības industrijas izstādēs ir viena no labākajām iespējām kā sevi pieteikt plašāk,” tā uzņēmuma Exonicus dibinātājs Sandis Kondrāts. Arī uzņēmuma Oruga, kurš radījis pasaulē pirmo elektrokāpurķēdes motociklu vadītāja Liene Vītola uzsver šādu izstāžu lomu, kur vienkopus var satikt nozares līderus un potenciālos investorus. “Citos apstākļos sarunāt tikšanos ar pasaulē vadošo militārās industrijas uzņēmumu vadību būtu teju neiespējami, bet te ir iespēja satikt viņus visus. Par savu produktu esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju,” tā Liene Vītola.
Latvijas dalība dronu koalīcijā – no Rīgas līdz Vašingtonai
Latvija šobrīd ir viena no aktīvākajām valstīm Starptautiskajā dronu koalīcijā, kuras mērķis ir nodrošināt Ukrainai modernākās bezpilota tehnoloģijas. Rīgā 2025. gadā notikušais Dronu samits apliecināja Latvijas līderību šajā jomā – mūsu uzņēmumi nodrošina gan izpētes un attīstības centrus, gan testēšanas poligonus, tostarp Sēlijas militāro poligonu, kas kļūst par NATO līmeņa inovāciju testēšanas centru.
LIAA direktore Ieva Jāgere, :
“ASV kā pasaules lielākā ekonomika ir arī viens no nozīmīgākajiem Latvijas partneriem gan drošības, gan inovāciju jomā. Šī tirdzniecības misija ļauj mums parādīt, ka Latvija piedāvā reālus risinājumus globālām drošības vajadzībām. No dronu sistēmām līdz mākslīgā intelekta pielietojumam aizsardzības nozarē. Mēs redzam lielu potenciālu kopīgiem pētniecības un investīciju projektiem sadarbībā ar ASV partneriem, tādēļ šajās dienās tiekamies ar tādiem ASV aizsardzības sektora vadošajiem uzņēmumiem kā Lockheed Martin, Pansophico, Northrop Grumman, Rapiscan un citiem.”
Misijas turpinājums – konference “Spotlight Latvia”
Tirdzniecības misija turpināsies ar konferenci “Spotlight Latvia”, kas notiks 16. oktobrī Pasākums pulcēs vairāk nekā 300 dalībnieku, tostarp ASV un Latvijas valdības pārstāvjus, lielo uzņēmumu vadītājus un investīciju fondus. Tā būs platforma, kur pārrunāt sadarbības iespējas aizsardzības, enerģētikas un kiberdrošības jomās.
Konferencē “Spotlight Latvia” piedalīsies arī Eiropas Komisijas ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis, Finanšu ministrs Arvils Ašeradens un Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
Latvijas delegācijā iekļautie uzņēmumi un organizācijas:
Valsts aizsardzības korporācija, Latvenergo, Edge Autonomy Riga, Oruga, ZAB Ellex Kļaviņš, LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDS, Latvijas Universitāte, Defence Partnership Latvia, SILMOR, Latvijas Eksportētāju Asociācija “The Red Jackets, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Baltic Bullets, Latitude Construction, BELSS, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, Ludzas Bio-Enerģija, MN TECH, SAPRA, Deep Space Energy, SAF, RTU/Rīga Business School, Amber Hill Studio, Emergn, SPIGULIS & KUKAINIS Law Office, PRIMEKSS, Ernst&Young Baltic, RIX, ZAB Eversheds Sutherland Bitāns, Frankenburg, LMT, Data Crunch.
Tirdzniecības misiju organizē Ekonomikas ministrija un LIAA sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV un Latvijas-Amerikas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameru.
Tirdzniecības misija tiek īstenota ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.
Foto: Latvijas uzņēmumi piedalās izstādē AUSA, Vašingtonā