Lidmašīna, kurā atradās fon der Leiena, veic avārijas nosēšanos – amatpersonas iemeslu saista ar Krievijas nevēlamām aktivitātēm 0
Lidmašīna, kurā atradās Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, svētdien, tuvojoties Plovdivas lidostai Bulgārijā, zaudēja GPS navigācijas signālu un bija spiesta veikt avārijas nosēšanos, ziņo “The Financial Times”. Amatpersonas ir pārliecinātas, ka tas bija tiešs Krievijas uzbrukums.
“GPS vienkārši pārstāja darboties visā lidostas teritorijā,” laikrakstam pastāstīja amatpersona, kas tika informēta par incidentu.
Pēc viņa teiktā, lidmašīna gandrīz stundu riņķoja gaisā, pirms pilots nolēma veikt avārijas nolaišanos, izmantojot papīra kartes.
GPS traucēšana ir satelītu navigācijas sistēmu bloķēšana vai kropļošana, ko sākotnēji izmantoja militārai un izlūkošanas aizsardzībai, taču pēdējā laikā tā arvien biežāk tiek reģistrēta kā apzināts traucēšanas rīks.
Eiropas valstu valdības brīdina, ka pieaugošais Krievijas izraisīto traucējumu skaits rada nopietnus draudus aviācijas drošībai.
Līdzīgi incidenti kļūst arvien biežāki Baltijas jūras reģionā un Austrumeiropas valstīs, kas robežojas ar Krieviju – traucējumi rodas ne tikai lidmašīnām, bet arī kuģiem un civilajām navigācijas sistēmām.
Fon der Leiena vizītes laikā Bulgārijā uzsvēra, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins nav mainījies un nemainīsies. Viņš ir plēsējs. Viņu var apturēt tikai ar stingru atturēšanas politiku.