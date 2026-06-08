“Tas ir nāvīgs kokteilis,” NMPD atklāj, kā viena kļūda svētdien laupīja divu cilvēku dzīvības 0
Kamēr daudzi svētdien baudīja silto laiku pie ezeriem, upēm un citām ūdenstilpēm, mediķiem un glābējiem nācās doties uz vairākiem izsaukumiem, kuru iznākums bija traģisks. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) sociālajos tīklos dalījies ar atgādinājumu par to, cik bīstama var būt alkohola lietošana pie ūdens.
Vienas dienas laikā dzīvību zaudēja divi vīrieša spēka gados. Abos gadījumoe nelaimes notika alkohola reibumā.
NMPD uzsver, ka aiz katra šāda gadījuma slēpjas ne tikai statistikas skaitļi, bet arī cilvēku likteņi, tuvinieku pārdzīvojumi un zaudējums, kas paliek uz visu atlikušo mūžu.
Vienā no traģiskajiem gadījumiem aptuveni 40 gadus vecs vīrietis alkohola reibumā nolēma pārpeldēt ezeru. Tomēr, mēģinot atgriezties krastā, viņam pietrūka spēka. Notikušo redzēja viņa sieva un brālis, kuri atradās krastā. Lai gan abi sekoja līdzi notikumiem, palīdzēt vairs nebija iespējams.
Otrajā nelaimes gadījumā bojā gāja 41 gadu vecs vīrietis, kurš alkohola reibumā bija devies makšķerēt. Kad makšķeres pludiņš ieķērās zālēs, viņš iegāja ūdenī, lai to atbrīvotu. Taču neilgi pēc tam vīrietis pazuda zem ūdens. Arī šajā gadījumā apkārtējie cilvēki centās palīdzēt, tomēr viņu centieni izrādījās nesekmīgi.
Pēc notikušā NMPD atkārtoti atgādina, ka alkohola lietošana un atrašanās ūdenī ir viena no bīstamākajām kombinācijām. Reibumā cilvēks daudz sliktāk spēj novērtēt gan savas fiziskās spējas, gan apkārtējos apstākļus. Nereti šķiet, ka pazīstama peldvieta vai neliela ūdenstilpe nevar radīt apdraudējumu, tomēr realitātē tieši šādas situācijas var beigties traģiski.
Mediķi aicina nekādā gadījumā nepeldēties pēc alkohola lietošanas un neļaut to darīt arī draugiem vai ģimenes locekļiem. Ja kāds reibumā izsaka vēlmi pārpeldēt ezeru, doties peldēties vai veikt citas riskantas darbības pie ūdens, apkārtējiem nevajadzētu to uztvert kā joku vai izklaidi.
Tāpat NMPD atgādina nepārvērtēt savus spēkus, nepeldēties vienatnē vai tālu no krasta, kā arī nelekt ūdenī nezināmās vietās. Īpaša uzmanība jāpievērš bērniem, jo nelaime pie ūdens var notikt ļoti ātri un bieži vien bez skaļiem palīgā saucieniem.
Mediķi uzsver, ka katru gadu Latvijā atkārtojas līdzīgi nelaimes gadījumi, kuru cēlonis bieži vien ir neapdomīga rīcība un alkohola lietošana. Tāpēc ikvienam, dodoties atpūsties pie ūdens, ir vērts atcerēties, ka piesardzība var izglābt dzīvību.
Lai atpūta nebeigtos ar traģēdiju – ievēro šos noteikumus:
Reibums un ūdens nav savienojami. Neplāno peldēties, neej upē vai ezerā, ja esi lietojis alkoholu. Reibumā pat ūdens līdz ceļiem var kļūt letāls.
Nepieļauj traģēdiju – apturi draugu! Ja redzi, ka kāds kompānijā pēc alkohola lietošanas stāsta par plāniem pārpeldēt ūdenstilpni vai dodas ūdens virzienā, nereaģē ar smiekliem. Atturi viņu. Tu vari izglābt viņa dzīvību.
Nepārvērtē spēkus. Nepeldies tālu no krasta, vienatnē vai naktī. Pat vislabākajam peldētājam var kļūt slikti, saraut krampji vai pēkšņi pietrūkt enerģijas, lai tiktu atpakaļ.
Nelec nezināmās vietās. Ne uz galvas, ne uz kājām. Gultne mainās – tur var būt koki, akmeņi vai sanesas. Viens mirklis var maksāt dzīvību vai mūžu ratiņkrēslā.
Sargi bērnus! Pie ūdens ne uz sekundi neatrauj acis no mazākajiem. Noslīkšana notiek klusi un zibenīgi – dažu metru attālumā no pieaugušajiem.
Ja pamanīts cilvēks nelaimē vai rodas aizdomas, ka kāds slīkst, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112.