FOTO. Neparasts atradums Augšdaugavas novadā: meteozonde nesusi iespaidīgu kontrabandas kravu 0
Augšdaugavas novadā robežsargi sestdien konstatējuši meteoroloģisko balonu jeb meteozondi, pie kuras bija piestiprināta iespaidīga kontrabandas cigarešu krava. Iepakojumā atradās 20 000 cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes markām, informē Valsts robežsardze.
Pārbaudot saņemto operatīvo informāciju, robežsargi Vecsalienas pagastā pamanīja melnā polietilēna plēvē ietītu taisnstūrveida priekšmetu, kas bija piesiets pie meteoroloģiskā balona.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta pirmās daļas par kontrabandu ievērojamā apjomā.
Pēdējos gados kontrabandisti arvien biežāk izmanto meteoroloģiskos balonus un citus netradicionālus veidus, lai pāri robežai nogādātu nelegālās cigaretes. Valsts robežsardze regulāri konstatē šādus mēģinājumus Latvijas pierobežā, īpaši valsts austrumu daļā.