FOTO. Neparasts atradums Augšdaugavas novadā: meteozonde nesusi iespaidīgu kontrabandas kravu 0

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LA.LV
14:13, 8. jūnijs 2026
Ziņas Krimināls

Augšdaugavas novadā robežsargi sestdien konstatējuši meteoroloģisko balonu jeb meteozondi, pie kuras bija piestiprināta iespaidīga kontrabandas cigarešu krava. Iepakojumā atradās 20 000 cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes markām, informē Valsts robežsardze.

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Pārbaudot saņemto operatīvo informāciju, robežsargi Vecsalienas pagastā pamanīja melnā polietilēna plēvē ietītu taisnstūrveida priekšmetu, kas bija piesiets pie meteoroloģiskā balona.

Veicot atrastās kravas apskati, tika konstatēts, ka tajā atrodas 20 000 cigarešu “NZ Gold” ar Baltkrievijas akcīzes markām.
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Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta pirmās daļas par kontrabandu ievērojamā apjomā.

Pēdējos gados kontrabandisti arvien biežāk izmanto meteoroloģiskos balonus un citus netradicionālus veidus, lai pāri robežai nogādātu nelegālās cigaretes. Valsts robežsardze regulāri konstatē šādus mēģinājumus Latvijas pierobežā, īpaši valsts austrumu daļā.

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