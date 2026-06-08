“Latvija ātrāk kļuvusi bagāta nekā gudra” – Rajevskis vērtē Eiropas naudas ietekmi 0
Politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras „Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauda viedokli, ka Latvija Eiropas Savienības finansējuma ietekmē kļuvusi turīgāka straujāk, nekā paspējusi uzkrāt pieredzi un prasmes šo resursu izmantošanā.
Viņš skaidroja, ka parasti cilvēka finansiālā labklājība pieaug pakāpeniski – līdz ar vecumu, pieredzi un profesionālo izaugsmi. Šāds process ļauj arī iemācīties atbildīgi rīkoties ar pieejamajiem līdzekļiem.
Rajevska ieskatā Latvijas situācija bijusi atšķirīga, jo valstij salīdzinoši īsā laikā kļuvuši pieejami ievērojami Eiropas līdzekļi.
Politologs norādīja, ka šī iemesla dēļ valsts attīstība notikusi citādi nekā ierasts – finanšu iespējas augušas straujāk nekā pieredze un prasmes tās izmantot.
Runājot par Ministru prezidentu Andri Kulbergu, Rajevskis pauda cerību, ka viņš saglabās līdzšinējo pieeju, kas balstīta gatavībā meklēt nestandarta risinājumus sarežģītās situācijās. Pēc politologa domām, šāda domāšana būs būtiska arī turpmākajā darbā valdības vadītāja amatā.