Rinkēvičs: Lai arī sabiedrotie ir klātesoši, drošība joprojām ir mūsu pašu rokās 0

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LA.LV
16:41, 8. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Krievijas agresijas un drošības situācijas kontekstā Baltijas valstīm pašām primāri jāuzņemas atbildība par savu aizsardzību, vienlaikus rēķinoties ar sabiedroto klātbūtni un NATO struktūrām reģionā, TV24 raidījumā “Dienas personība” uzsver Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, norādot, ka drošības modelis sākas ar nacionālajām spējām un tikai pēc tam seko reģionālais un alianšu atbalsts.

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Viņš skaidro, ka Latvijā un citās Baltijas valstīs tiek īstenoti vairāki paralēli aizsardzības pasākumi – no robežas stiprināšanas un militārās infrastruktūras attīstības līdz valsts aizsardzības dienestam un iedzīvotāju sagatavošanai krīzes situācijām, kas prasa būtiskus resursus un ilgtermiņa ieguldījumus.

Rinkēvičs norāda, ka pat pie aizsardzībai atvēlētiem apmēram 5% no iekšzemes kopprodukta visas vajadzības nav iespējams izpildīt vienlaikus, jo drošības jomā ir daudz paralēlu un steidzamu prioritāšu.

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Tajā pašā laikā viņš uzsver, ka viena no lielākajām problēmām ir aizsardzības industrijas ierobežotā kapacitāte Eiropā un NATO valstīs, jo pasūtījumu izpilde bieži ievelkas laikā – pat ja līgumi tiek noslēgti, nepieciešamais bruņojums, munīcija un sistēmas netiek piegādātas uzreiz.

Valsts prezidents atzīst, ka aizsardzības industrijas iekustināšana ir sarežģīts un lēns process, kas prasa koordinētu rīcību gan Eiropas Savienības, gan NATO līmenī.

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