Foto: LETA

“Kaut ko tādu dzirdēju pirmo reizi,” sieviete pēc zvana VID dalās ar pieredzi, kas viņu patīkami pārsteigusi 0

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LA.LV
16:49, 8. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Valsts valodas lietojums iestādēs Latvijā ir tēma, kas sabiedrībā regulāri izraisa diskusijas. Šoreiz sociālajā tīklā “Threads” ar savu pieredzi dalījusies kāda sieviete, kura, sazinoties ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), pamanījusi ko tādu, kas viņu patīkami pārsteidzis.

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Sieviete raksta, ka sākotnēji vēlējusies noskaidrot, kāpēc joprojām nav saņēmusi nodokļu pārmaksu, lai gan deklarāciju iesniegusi jau 24. aprīlī. Taču zvana laikā viņas uzmanību piesaistījis pavisam cits aspekts.

“Šodien sapratu, ka vēl neesmu saņēmusi nodokļu pārmaksu, kuru iesniedzu 24.04. Zvanīju uz VID. Ziniet, kas mani patīkami pārsteidza? Tas, ka saziņa notiek tikai valsts valodā. Kaut ko tādu dzirdēju pirmo reizi, ja nepieciešams, jāpieaicina atbalsta persona.”

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Ieraksta autore neslēpj gandarījumu par šādu kārtību un uzskata, ka tā atbilst praksei, kāda pastāv daudzviet citur pasaulē.

“Es par to ļoti priecājos, jo daudzās valstīs saziņa ar iestādēm notiek tikai valsts valodā. Tas arī nozīmē, ka cilvēki var veidot karjeru, nezinot krievu valodu. Tas mani patiesi iepriecina. Par latvisku Latviju,” teikts ierakstā.

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