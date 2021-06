Foto: TASS/ SCANPIX/ LETA

Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīti 13 567 pacienti







Papildināts plkst.17.03.

Pagājušajā diennaktī Latvijā slimnīcās ievietoti 30 Covid-19 pacienti, savukārt astoņi no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 378 ar Covid-19 sasirgušie, kas ir par 19 vairāk nekā dienu iepriekš, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 323 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 55 – ar smagu slimības gaitu. Tādējādi šobrīd smaga slimības gaita ir 14,55% stacionēto.

Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīti 13 567 pacienti.

Aizvien vairums stacionēto ir 60 līdz 69 gadu vecuma grupā, kur ārstniecību stacionāros saņem 90 Covid-19 pacienti, no kuriem 14 ir ar smagu slimības gaitu. Vienlaikus 84 stacionētie pacienti ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem, turklāt 15 no viņiem ir smagā stāvoklī.

Pacientu skaits vecākajās vecuma grupās – no 80 līdz 89 gadiem un no 90 līdz 99 gadiem – ir relatīvi mazāks, un vienlaikus šajās vecuma grupās arī ir salīdzinoši mazāk pacientu smagā stāvoklī. Kopumā šobrīd slimnīcās ir 49 sasirgušie vecumā no 80 līdz 89 gadiem un 20 saslimušie vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz ar to šobrīd kopumā 243 Covid-19 pacienti vecumā no 60 līdz 99 gadiem saņem ārstniecību stacionāros, kas veido 64,3% no stacionēto kopskaita.

Slimnīcās arī ir ievietoti sasirgušie vecumā līdz 19 gadiem, un šobrīd kopumā stacionāro palīdzību saņem pieci šādi pacienti, tomēr neviens no viņiem nav smagā stāvoklī.

Jau ziņots, ka svētdien Latvijā atklāti 76 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un nav saņemtas ziņas par neviena saslimušā nāvi, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 204,3 gadījumiem uz 201,2. Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 2894 Covid-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir pieaudzis no 2,4% līdz 2,6%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 134 888 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2413 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāti kopumā 3809 Covid-19 gadījumi. Pārējie inficētie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.