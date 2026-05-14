Igors Rajevs: Informatīvajā karā uzticību var zaudēt ar vienu melu gadījumu 0
Informatīvajā karā būtiskākais ir godīgums un atklātība, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” norāda Saeimas deputāts, Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs. Viņaprāt, sabiedrībai vienmēr ir jāstāsta par notikumiem tā, kā tie patiesībā risinājušies, jo mēģinājumi kaut ko noslēpt vai parādīt labākā gaismā parasti beidzas ar vēl lielāku uzticības zudumu.
Rajevs norāda, ka krīzes un drošības situācijās informācijas sagrozīšana ir īpaši bīstama. Ja amatpersonas vai institūcijas cenšas noklusēt neērtus faktus, pastāv ļoti liela iespēja, ka tie agrāk vai vēlāk tāpat kļūs zināmi. Tad sabiedrības reakcija būs vēl asāka, jo problēma vairs nebūs tikai pats notikums, bet arī mēģinājums to slēpt.
Viņš uzsver, ka uzticības iegūšana informācijas vidē ir ārkārtīgi sarežģīta. Lai cilvēki noticētu kādam avotam, nepieciešams ilgs laiks, konsekvence un pierādījumi, ka šis avots sniedz patiesu un pārbaudāmu informāciju. Savukārt uzticību var zaudēt ļoti ātri — pietiek ar vienu nopietnu melošanas gadījumu.
Pēc Rajeva domām, brīdī, kad sabiedrība pieķer institūciju vai amatpersonu melos, uzticības zaudējums var būt tūlītējs. Daļa cilvēku, iespējams, turpinās ticēt saviem iepriekšējiem priekšstatiem, jo mūsdienu informācijas telpa ir ļoti sašķelta, tomēr plašāku sabiedrības uzticību atgūt pēc šāda gadījuma ir ļoti grūti.
Rajevs uzsver, ka informatīvās drošības kontekstā godīgums nav tikai morāls jautājums, bet arī stratēģiska nepieciešamība. Atklāta komunikācija palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos, savukārt meli vai noklusēšana dod pretiniekam iespēju izmantot šo kļūdu savā labā.
Kopumā Rajevs aicina krīzes komunikācijā necensties mākslīgi uzlabot realitāti vai slēpt nepatīkamus faktus. Viņa ieskatā sabiedrībai ir jāsaņem patiesa informācija arī tad, ja tā ir neērta, jo tikai tā iespējams saglabāt uzticību valstij un tās institūcijām.