Sociālajos tīklos uzvirmojusi diskusija par vietējiem zīmoliem, kuriem, kā mēdz teikt, reklāma nemaz nav vajadzīga, jo tāpat teju vai visi mēs zinām šos zīmolus un ikdienā arī labprātīgi iegādājamies viņu ražoto produkciju. Šoreiz uzmanības centrā nonācis Latvijā labi zināmais zīmols “Ķelmēni”, par kuru visai trāpīgi izteicies kāds sociālā tīkla “X” lietotājs.

Savā ierakstā cilvēks raksta, ka, runājot par zīmoliem, kuri var iztikt bez skaļām kampaņām, dārgiem mārketinga budžetiem un nemitīgas sevis reklamēšanas, “Ķelmēni” ir viens no spilgtākajiem piemēriem.

Kamēr citu uzņēmumu mārketinga speciālisti lauž galvu par rebrendingu, moderniem logo un atpazīstamiem saukļiem, “Ķelmēni”, pieturas pie klasikas.

“Mārketinga spečuki: rebrendings, moderns logo, atpazīstami saukļi

Ķelmēni: Wordart foreva!” raksta ieraksta autors.

Arī cilvēki komentāru sadaļā piekrīt tam, ka teju ikviens iedzīvotājs Latvijā zina, kas ir “Ķelmēnu” ražotā maize.

