Lieliska detaļa! Pircēji atklāj, kāpēc ir vērts iegādāties “Ķelmēnu” maizīti 0
Sociālajos tīklos uzvirmojusi diskusija par vietējiem zīmoliem, kuriem, kā mēdz teikt, reklāma nemaz nav vajadzīga, jo tāpat teju vai visi mēs zinām šos zīmolus un ikdienā arī labprātīgi iegādājamies viņu ražoto produkciju. Šoreiz uzmanības centrā nonācis Latvijā labi zināmais zīmols “Ķelmēni”, par kuru visai trāpīgi izteicies kāds sociālā tīkla “X” lietotājs.
Savā ierakstā cilvēks raksta, ka, runājot par zīmoliem, kuri var iztikt bez skaļām kampaņām, dārgiem mārketinga budžetiem un nemitīgas sevis reklamēšanas, “Ķelmēni” ir viens no spilgtākajiem piemēriem.
Kamēr citu uzņēmumu mārketinga speciālisti lauž galvu par rebrendingu, moderniem logo un atpazīstamiem saukļiem, “Ķelmēni”, pieturas pie klasikas.
“Mārketinga spečuki: rebrendings, moderns logo, atpazīstami saukļi
Ķelmēni: Wordart foreva!” raksta ieraksta autors.
Ja runājam par zīmoliem, kam nevajag ne reklāmu, ne mārketinga budžetu vispār, tad 'Ķelmēni" ir viens no tiem.
Mārketinga spečuki: rebrendings, moderns logo, atpazīstami saukļi
Ķelmēni: Wordart foreva! pic.twitter.com/Nlit1oy8GT
— Nenormamma (@nenormamma) February 17, 2026
Arī cilvēki komentāru sadaļā piekrīt tam, ka teju ikviens iedzīvotājs Latvijā zina, kas ir “Ķelmēnu” ražotā maize.
Zīmols, kurš var vēsi izdzīvot ar tizlāko iepakojumu 👌🏼
— Inga Knipinska (@knipinska) February 17, 2026
Katru reizi pērkot Ķelmēnu maizi un redzot, ka to ir cepusi "Aija" vai "Ināra" vai jebkura cita dāma, man jāsamaidās. Liekas, ka maizīte cepta tieši man.
— Renāte (@chaurenaat) February 17, 2026
Tas teksta siluets atgādina maizes klaipu, nav arī galīgi bez izdomas.
— Kārlis Blūmentāls (@KBlumentals) February 17, 2026
mārketinga spečuki domā ka mārketings rada pieprasījumu, politiķi doma'ka nodokļu celšana palielina ekonomiku, bet reālitātē visu nosaka kvalitāte un ekonomika..
— Valdis (@valdis12347) February 17, 2026
Agràk bija mīļākà maize.
— KAAAARENa (@LinesHappylines) February 17, 2026
Tur jau tas skaistums- vecās ar roku parakstītās etiķetes. Reāli viens kumoss Ķelmēnu rudzu rupjās maizes ar sviestu, atsviež mani bērnībā.
— Juris Mucenieks (@juris_mucenieks) February 17, 2026
Cepēja paraksts uz etiķetes viņiem ir lieliska detaļa. 😍
— Krisjanis Klava (@KrisjanisKlava) February 17, 2026