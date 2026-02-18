Cīnies ar bezmiegu vai muskuļu sāpēm? 10 ar magniju bagāti pārtikas produkti, kas palīdzēs justies labāk 0
Magnijs ir neaizstājams minerāls, kas palīdz uzturēt muskuļu un nervu darbību, regulē cukura līmeni asinīs un stiprina kaulus. Ja jūties noguris vai saskaries ar muskuļu krampjiem, iespējams, tavs organisms signalizē par magnija trūkumu.
Spināti
Spināti ir izcils magnija avots. 100 grami spinātu satur apmēram 79 mg magnija, kas ir aptuveni 20% no dienas normas. Turklāt tie ir bagāti ar dzelzi un K vitamīnu, kas stiprina kaulus un uzlabo asinsriti.