“Mums jāgatavojas vēl sliktākiem scenārijiem!” Degvielas tirgus eksperts skaidri pasaka – šobrīd ir ļoti nopietna krīze 0

LA.LV
7:47, 10. marts 2026
Viedokļi

Ojārs Karčevskis, degvielas tirgus eksperts, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāj savu redzējumu par degvielas cenu tendencēm.

Kur atrasties būtu visdrošāk, ja izceltos Trešais pasaules karš? Analītiķi nosaukuši 11 valstis
TV24
“Cik tie cilvēki ir stulbi!” Pauls Timrots netur mēli aiz zobiem un skarbi kritizē sabiedrības reakciju uz degvielas cenām
Kokteilis
Tavs sapņu vīrietis: šo zodiaka zīmju pārstāvji dievina kārtību un visu dara paši
Lasīt citas ziņas

O. Karčevskis pauž, ka šobrīd ir ļoti nopietna krīze, jo ir slēgts Hormuza jūras šaurums, caur kuru plūst 35% no tankkuģu naftas. Trešdaļu no šīs naftas patērē Eiropa. “Visticamāk, ja nespēs ātri parorientēties, naftas pietrūks,” pauž eksperts. Viņš piebilst, ka apmēram puse no Eiropas aviācijas degvielas ir arī no šī reģiona.

“Dotajā brīdī ir viennozīmīgi skaidrs, ka mums jāgatavojas vēl sliktākiem scenārijiem. Šis sliktākais scenārijs ir tāds, ka var pietrūkt degvielas, kuru var kompensēt ar valsts rezervēm 250 tūkstošu tonnu apmērā, bet, kas notiks tālāk, es nevaru pateikt,” stāsta O. Karčevskis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps pēc sarunas ar Putinu paziņojis par plānu, kā novērst straujo cenu kāpumu un paniku tirgū
Ļoti laba vēsts siltummīļiem – šodien gaidāms siltākais laiks kopš rudens
Viedoklis
Armands Puče par pensijām: Cilvēki grib vienkārši dzīvot, nevis piedalīties politiķu un komercbanku ekseļu tabulu fiskālajās shēmās

Viņaprāt, šā brīža situācija ir vēl traģiskāka nekā 2022. gadā. Tāpat eksperts uzskata, ka vēl lielāku cenu kāpumu varam gaidīt šajā nedēļā.

Ko vēl teica eksperts, skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Cik tie cilvēki ir stulbi!” Pauls Timrots netur mēli aiz zobiem un skarbi kritizē sabiedrības reakciju uz degvielas cenām
“Mēs visi esam zaudējuši…” Kremlis paziņo, ka pasaules gals ir klāt
TV24
Izrādās, ka mēs paši esam vainīgi: kāpēc tiek paaugstinātas degvielas cenas, ja tā ir iepriekš iepirkta?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.