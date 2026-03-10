“Mums jāgatavojas vēl sliktākiem scenārijiem!” Degvielas tirgus eksperts skaidri pasaka – šobrīd ir ļoti nopietna krīze 0
Ojārs Karčevskis, degvielas tirgus eksperts, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāj savu redzējumu par degvielas cenu tendencēm.
O. Karčevskis pauž, ka šobrīd ir ļoti nopietna krīze, jo ir slēgts Hormuza jūras šaurums, caur kuru plūst 35% no tankkuģu naftas. Trešdaļu no šīs naftas patērē Eiropa. “Visticamāk, ja nespēs ātri parorientēties, naftas pietrūks,” pauž eksperts. Viņš piebilst, ka apmēram puse no Eiropas aviācijas degvielas ir arī no šī reģiona.
“Dotajā brīdī ir viennozīmīgi skaidrs, ka mums jāgatavojas vēl sliktākiem scenārijiem. Šis sliktākais scenārijs ir tāds, ka var pietrūkt degvielas, kuru var kompensēt ar valsts rezervēm 250 tūkstošu tonnu apmērā, bet, kas notiks tālāk, es nevaru pateikt,” stāsta O. Karčevskis.
Viņaprāt, šā brīža situācija ir vēl traģiskāka nekā 2022. gadā. Tāpat eksperts uzskata, ka vēl lielāku cenu kāpumu varam gaidīt šajā nedēļā.
Ko vēl teica eksperts, skaties video!