Ļoti laba vēsts siltummīļiem – šodien gaidāms siltākais laiks kopš rudens 0

LETA
7:14, 10. marts 2026
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā, visu dienu spīdot saulei, gaidāms siltākais laiks kopš rudens, prognozē sinoptiķi.

Lasīt citas ziņas

Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +10..+16 grādi, vien dažviet piekrastē termometra stabiņš nepārsniegs +8 grādu atzīmi.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem.

Rīgā, saglabājoties sausam un saulainam laikam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14..+15 grādiem.

Anticiklona ietekme mazinās, atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1019-1023 hektopaskāliem jūras līmenī.

Pērn šajā dienā Liepājā termometra stabiņš pakāpās līdz pat +17,4 grādiem, un tā ir augstākā gaisa temperatūra, kas marta pirmajā pusē jebkad reģistrēta Latvijā.

