Liels zinātnes sasniegums! Sievietēm nevajadzēs vīrieti, lai rastos bērns – laboratorijā varēs izaudzēt spermatozoīdus
Tehnoloģiju attīstība ir aizraujošs, bet reizē arī biedējošs process. Pirms daudziem gadiem mēs pat iedomāties nevarējām, ka mūsu ikdienas dzīvi atvieglos dažādi gadžeti, taču šobrīd bez tiem savu dzīvi vairs nespējam iedomāties.
Tomēr rodas jautājums – kur ir tā robeža, kuru tehnoloģiju attīstībā nevajadzētu pārkāpt, un vai gadījumā tas jau nav noticis?
Portālā “The Guardian” lasāms raksts par zinātnieku jaunākajiem sasniegumiem.
Zinātnieki uzskata, ka jau pēc dažiem gadiem laboratorijā varētu izveidot dzīvotspējīgas cilvēka dzimumšūnas – spermatozoīdus un olšūnas. Par to laikrakstam “The Guardian” stāstīja Osakas Universitātes attīstības ģenētiķis profesors Kacuhiko Hajaši. Pēc viņa teiktā, pētnieki strauji tuvojas brīdim, kad pieauguša cilvēka ādas vai asins šūnas būs iespējams pārvērst dzimumšūnās. Šo tehnoloģiju sauc par in vitro gametogenēzi (IVG).
Hajaši prognozē, ka viņa laboratorija šādu sasniegumu varētu panākt aptuveni septiņu gadu laikā. Līdzīgus pētījumus veic arī Kioto Universitātes zinātnieki un Kalifornijas jaunuzņēmums Conception Biosciences, kura investoru vidū ir arī OpenAI dibinātājs Sems Altmans. Uzņēmuma vadītājs Mets Krisilofs norādīja, ka laboratorijā audzētas olšūnas nākotnē varētu palīdzēt risināt iedzīvotāju skaita samazināšanās problēmu un paplašināt ģimenes plānošanas iespējas.
Ja tehnoloģija izrādīsies droša, tā varētu ļaut cilvēkiem iegūt bioloģiskus bērnus neatkarīgi no vecuma vai auglības. Teorētiski tas varētu pavērt iespējas arī viendzimuma pāriem, jo Hajaši laboratorijā jau iepriekš izdevies radīt peles ar diviem bioloģiskajiem tēviem. Tomēr spermatozoīdu radīšana no sievietes šūnām būtu tehniski sarežģīta, lai gan ne neiespējama.
Eksperti uzsver, ka pirms šādas tehnoloģijas izmantošanas medicīnā būs nepieciešami daudzi drošības pētījumi, lai pārliecinātos, ka laboratorijā radītajās šūnās nav bīstamu ģenētisku mutāciju. Zinātnieki arī brīdina, ka šī tehnoloģija varētu radīt nopietnus ētiskus jautājumus, tāpēc tās izmantošana nākotnē būs rūpīgi jāregulē.
Arī latvieši, padzirdējuši šo jaunumu, sāk diskutēt, kā tas turpmāk būs. Par to aizdomāties liek kāda diskusija sociālo mediju platformā “Threads”.
Turklāt mazināsies arī ģenētiskie riski, kas varētu rasties, kombinējot sievietes gēnus ar vīrieša gēniem. Pagaidām gan eksperimenti veikti tikai ar dzīvniekiem, bet tie bijuši veiksmīgi.”
Laura neslēpj, ka šis ir skumjākais, ko viņai nācies lasīt pēdējā laikā.
Savukārt Marina komentē lakoniski: “Gaidu ar nepacietību.”
Arī Alise pauž savu viedokli: “Manuprāt, tas ir liels zinātnisks sasniegums. Zinātnes uzdevums ir eksperimentēt un meklēt to, kas ir iespējams. Tas nenozīmē, ka visas sievietes drīz dzemdēs bez vīriešiem. Mani vēl vairāk fascinēja digitālās mušas eksperiments, kur zinātniekiem izdevās digitalizēt un virtuālajā realitātē pārnest augļu mušiņas smadzeņu neironus un sinapses, izveidojot digitālu vidi, kas mijiedarbojas ar smadzenēm.
Pasaulē pagaidām vēl nav pietiekamu resursu un skaitļošanas jaudas, lai to paveiktu ar cilvēka smadzenēm, bet tas maina priekšstatu par to, ko mēs saprotam ar realitāti.”
Viņa piebilst, ka tehnoloģiju attīstības temps pēdējos gados ir milzīgs: “Man šķiet, ka lielākā daļa cilvēku pat neapzinās, cik liels tehnoloģiskais lēciens ir noticis dažu gadu laikā. Mēs jau varam paveikt to, kas agrāk šķita neiespējama fantāzija.”