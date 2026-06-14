Latvijas pilsētu labiekārtošana nereti mēdz pārsteigt pat visu redzējušos dīvāna ekspertus, taču tas, kas nupat sastrādāts Valkā, pārspēj jebkuras fantastikas filmas scenāriju.
Sociālajos tīklos vētrainu reakciju izsaukusi kāda jauna būvniecības pērle – veloceliņš, kura vidū (vai tiešā tuvumā), šķiet, lepni slejas elektrības vai apgaismojuma stabs. Kamēr vietējā vara un būvnieki klusē, interneta lietotāji sacenšas asprātībā.
Sociālo tīklu diskusijās cilvēki neslēpj neizpratni par to, kā kaut kas tāds vispār ir bijis iespējams un kurš ir parakstījis šī projekta tāmes. Kamēr vieni šausminās par drošību, citi situāciju uztver ar krietnu devu melnā humora.
Savukārt cits ironizē, ka šis ir pavisam jauna līmeņa infrastruktūras objekts: “Tas ir ‘Via-Škoda-Velonka’ celiņš ar uzlādes iespējām elektroriteņiem! Tiem arī priekšroka, atšķirībā no parastajiem, kājminamajiem ciskadriļļiem!”
Arī vēl kāds vīrietis piedāvā ideju, kā šo “šedevru” padarīt vēl krāšņāku: “Velo celiņš… vēl būtu oriģināli, ja pa vidū būtu nepārtrauktā līnija un zīme apdzīt aizliegts!”
Protams, līdztekus jokiem daudzi pauž pamatotu sašutumu par nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu un paviršību, kas var beigties ar smagām traumām.
“Tumsā ar pieri stabā – bums,” īsi un kodolīgi iespējamo nākotnes scenāriju ieskicē kāds lietotājs. “Murgs! Izsviesta nauda un blamāža!” niknumu neslēpj cits.
“Kur ir tie būvuzraugi, kas privātajā sektorā atrod katru sīkumu?” retoriski vaicā kāds cits diskusijas dalībnieks, norādot uz dubultajiem standartiem valsts un pašvaldību iepirkumos.
Vairāki komentētāji steidz vainot vietējo domi, tomēr kāda sieviete norāda, ka problēmas sakne varētu būt meklējama citur: “Valkas dome šo netaisīja, atbildīgi ir tie, kuri vadus vilka.” Tomēr neatkarīgi no tā, kurš vilcis vadus un kurš lējis asfaltu, iedzīvotāji ir vienisprātis – rezultāts ir kuriozs, kas liek uzdot jautājumu par strādnieku profesionalitāti. Kā raksta Kristīne: “Latvijas labākie no labākajiem… tikai šajā gadījumā strādājuši zem grādiem %.”
Vai stabs no celiņa tiks aizvākts, vai arī tas kļūs par jauno Valkas tūrisma objektu un “jaunajām atrakcijām”, rādīs laiks. Mēs pēc šī soctīklu ieraksta sazinājāmies ar Valkas domi, lai noskaidrotu, kas “nogāja greizi”.
“Darbi Varoņu ielā tika veikti pēc AS “Sadales tīkls” pasūtījuma, un to izpildi nodrošināja būvuzņēmējs SIA “Woltec”. Pašvaldība savukārt izvērtē, vai ielas un ietves seguma atjaunošanas darbi ir veikti atbilstoši projektam un kvalitātes prasībām.
Seguma atjaunošana vairākās vietās nav veikta taisnās līnijās kā arī konstatētas citas atkāpes no ielas un ietves seguma atjaunošanas risinājumiem. Tāpat arī atsevišķās vietās nav atjaunots bojātais ietves segums.
Ņemot vērā konstatētos trūkumus, Valkas novada pašvaldība šādu darbu nepieņems un nesniegs pozitīvu atzinumu, kamēr nebūs novērstas neatbilstības un nodrošināta kvalitatīva ielas un ietves seguma atjaunošana.
Pašvaldība ir informējusi būvdarbu veicēju par konstatētajām nepilnībām. Tāpat arī pašvaldība informēs pasūtītāju AS “Sadales tīkls” par radušos situāciju.
Valkas novada pašvaldība cer uz konstruktīvu sadarbību ar būvuzņēmēju un darbu pasūtītāju, lai rastu kopīgu risinājumu un nodrošinātu, ka Varoņu ielas un ietves segums tiek atjaunots ne sliktākā stāvoklī, kāds tas bija pirms būvdarbu uzsākšanas,” skaidro Valkas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Pūce.
Lūk, pilsētnieku domas.
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