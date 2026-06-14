Saule paņēmusi brīvdienu? Svētdienas laikapstākļi nepavisam neiepriecina 0
Nedēļas pēdējā dienā Latvijā brīžiem līs, pūtīs lēns vējš un laiks būs vēss, vietām iespējams pērkona negaiss, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā teritorijas lielākajā daļā ik pa brīdim uzlīs, nav izslēgts, ka dažviet varētu manīt arī kādu zibens izlādi. Vējš turpinās pūst lēni, un debesis aizklās mākoņu sega. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs +12…+17 grādus.
Rīgā diena būs samērā vēsa, apmākusies un brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Arvien pūtīs lēns vējš, un gaiss neiesils vairāk par +15…+16 grādiem.