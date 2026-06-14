“Kur zābaks, tur robeža…” Slaidiņš velk paralēles starp Krievijas un nacistiskās Vācijas ideoloģiju 0
Krievijā arvien lielāku ietekmi iegūst idejas, kas karu Ukrainā vairs neuztver kā atsevišķu konfliktu, bet gan kā daļu no plašākas konfrontācijas ar Rietumiem. Tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Viņš aicināja pievērst uzmanību ne tikai Kremļa oficiālajiem paziņojumiem, bet arī ideologiem, kuri skaidro Krievijas sabiedrībai un elitei, kāpēc šis karš tiek karots.
Kā vienu no ietekmīgākajiem šādiem cilvēkiem Slaidiņš minēja Aleksandru Duginu, kuru bieži dēvē par “krievu pasaules” ideologu.
“Viņš ir bīstams vīrs. Tas, ko viņš runā, ietekmē Kremli,” sacīja Slaidiņš.
Pēc viņa teiktā, Krievijas stratēģiskajā domāšanā karš Ukrainā arvien vairāk tiek pasniegts kā civilizāciju sadursme, ilgstoša vēsturiska cīņa un daļa no jaunās pasaules kārtības veidošanas.
Viens no galvenajiem šīs ideoloģijas elementiem ir pārliecība, ka Krievijai pašai jānosaka, kas ir pareizi un nepareizi, ar ko draudzēties un kādus starptautiskos noteikumus ievērot.
Slaidiņš norādīja, ka šāda pieeja tikai padziļina Krievijas izolāciju.
Atgādinot Krievijas prezidenta Vladimira Putina savulaik teikto, ka “Krievijas robežas nebeidzas nekur”, Slaidiņš saskatīja bīstamas paralēles ar pagājušā gadsimta totalitārajām ideoloģijām.
“Kur zābaks, tur robeža. Nacistiskajai Vācijai bija līdzīga domāšana,” viņš sacīja.
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