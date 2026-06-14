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Daudziem negaršo, bet velti! Kā olīvas ietekmē ķermeni – 3 lieliski ieguvumi veselībai 0

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LA.LV
7:36, 14. jūnijs 2026
Veselam Uzturs

Olīveļļa gadu desmitiem ir tikusi cildināta kā viens no veselīgākajiem produktiem pasaulē, taču bieži vien nepelnīti novārtā tiek pamests tās pirmavots – olīvas. Savā dabiskajā veidā, tikko plūktas no koka, tās ir teju neēdamas sava rūgtuma dēļ.

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Tikai pēc rūpīgas gatavināšanas un apstrādes mēs iegūstam to aromātisko, sāļo produktu, ko pazīst ikviens. Tomēr šis apstrādes process liek uzdot pamatotu jautājumu: vai olīvas joprojām ir labas mūsu veselībai?

Lai kliedētu šaubas, uztura eksperti un kardiologi ir veikuši padziļinātu olīvu uzturvērtības analīzi, atklājot, ka šis mazais auglis (jā, botāniski olīva ir auglis!) sniedz neatsveramu labumu organismam, ja vien tiek ievēroti daži būtiski nosacījumi, par to plašāk vēstīts portālā marthastewart.com.

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