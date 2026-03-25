Līgums bez galvassāpēm – kā Doqubit maina darījumu noformēšanu Latvijā
Vai kādreiz esat atlikuši līguma sagatavošanu tāpēc, ka tas šķita pārāk sarežģīts, laikietilpīgs vai vienkārši nebija skaidrs, ko tajā iekļaut? Šī situācija ir pazīstama daudziem. Privātpersonas Latvijā nereti paļaujas uz mutisku vienošanos vai pavada stundas, meklējot un pielāgojot internetā atrastus līgumu paraugus, kas bieži vien neatbilst konkrētajai situācijai.
Tieši šo problēmu risina Doqubit, Latvijā radīta tiešsaistes platforma, kas palīdz vienkāršāk sagatavot līgumus dažādām ikdienas situācijām. Tās mērķis ir padarīt līgumu sagatavošanu saprotamu un pieejamu ikvienam, bez nepieciešamības orientēties sarežģītos juridiskos formulējumos.
No idejas līdz dokumentam – kā darbojas Doqubit
Doqubit pieeja balstās vienkāršā principā – lietotājam nav pašam jādomā par līguma struktūru un kādi punkti tajā ir jāiekļauj. Platforma piedāvā procesu, kurā līguma saturs veidojas, balstoties uz lietotāja izvēlēm un ievadīto informāciju.
Lietotājs sāk ar situācijas definēšanu un dokumenta veida izvēli, pēc tam ievada informāciju par līguma pusēm, vienošanos un galvenajiem nosacījumiem. Balstoties uz šiem datiem, sistēma sagatavo dokumentu, kuru var pārskatīt, rediģēt un kopīgot ar otru pusi.
Atšķirībā no vispārīgiem paraugiem internetā, Doqubit dokumentu veidnes ir izstrādātas sadarbībā ar nozares profesionāļiem un veidotas atbilstoši Latvijas likumdošanai.
Platformas dibinātāja Līga Andrejeva uzsver, ka Doqubit radīts ar mērķi vienkāršot vienu no sarežģītākajiem darījuma posmiem – vienošanās noformēšanu dokumentā.
“Līgumi bieži vien šķiet sarežģīti tikai tāpēc, ka cilvēkiem nav skaidra un vienkārša veida, kā tos sagatavot. Mēs radījām Doqubit, lai šo procesu padarītu daudz pieejamāku, soli pa solim nonākot līdz korekti noformētam dokumentam, kas atbilst aktuālajai Latvijas likumdošanai un ir saprotams abām pusēm. Līguma sagatavošanai nevajadzētu būt šķērslim darījuma noslēgšanai,” skaidro Doqubit dibinātāja Līga Andrejeva.
Kāpēc arvien vairāk cilvēku izvēlas līgumu veidot tiešsaistē
Līgumu izveide tiešsaistē kļūst arvien populārāka privātpersonu vidū, un galvenais iemesls ir vienkāršs: process ir skaidrs un strukturēts. Veidojot līgumu Doqubit platformā, dokumenta saturs veidojas, balstoties uz konkrētiem datiem, kas palīdz samazināt pārpratumu risku starp pusēm. Doqubit lietotāji visbiežāk izceļ trīs praktiskas priekšrocības:
- Laika ietaupījums. Nav nepieciešams meklēt dažādus līgumu paraugus un mēģināt tos pielāgot. Ērtais un pārdomātais process palīdz ātri sagatavot parakstīšanai gatavu dokumentu, kas uzreiz tiek nosūtīts uz lietotāja e-pastu.
- Skaidrība abām pusēm. Doqubit dokumenti veidoti tā, lai pušu tiesības un pienākumi būtu sadalīti līdzsvaroti un formulēti saprotamā latviešu valodā – bez pārāk sarežģītiem juridiskajiem terminiem, kas nereti rada vairāk jautājumu nekā atbilžu.
- Elastība un ērtums. Sagatavoto dokumentu var ērti kopīgot ar otru pusi, rediģēt pēc nepieciešamības un izmantot arī elektroniskā paraksta sistēmās.
Doqubit – Latvijā izstrādāta platforma
Doqubit nav tulkots ārvalstu produkts, bet gan Latvijā izstrādāta platforma, kas radīta, domājot par vietējā tirgus ikdienas situācijām un darījumiem. Tā ņem vērā gan aktuālo Latvijas likumdošanu, gan to, kā vienošanās praksē tiek veidotas Latvijas tirgū.
Platforma palīdz noformēt līgumus dažādām ikdienas situācijām, piemēram, nekustamā īpašuma īrei, transportlīdzekļu iegādei vai sadarbībai ar pakalpojumu sniedzējiem.
Lai nodrošinātu dokumentu kvalitāti, katra veidne ir izgājusi juridisku un valodas pārbaudi. Tas palīdz nodrošināt atbilstību Latvijas likumdošanai un vienlaikus saglabāt dokumenta skaidrību un saprotamību abām pusēm. Rezultātā lietotājs saņem spēcīgu pamatu vienošanās noformēšanai, kas radīts tieši Latvijas ikdienas darījumu situācijām.
