Pēc Priekules traģēdijas Dombrava sper nākamo soli – rosināta dienesta pārbaude pret Valsts policijas priekšnieku 0
Pēc Priekulē notikušās traģēdijas, kurā dzīvību zaudēja vīrietis un aizdomās turētais ir Valsts policijas darbinieks, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku.
Intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” ministrs norādīja, ka, sākot pārbaudi, tiks vērtēts, “kas un kā ticis organizēts”.
Kā ziņots, pēc traģēdijas Priekulē prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi, trešdien intervijā Latvijas Radio stāstīja iekšlietu ministrs.
Politiķis atzīmēja, ka pēc gadījuma Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, policijas Dienvidkurzmes iecirkņa vadībai pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem.
Dombrava pieļāva, ka Dienvidkurzmes iecirknī sāktā dienesta pārbaude var beigties ar tā vadības nomaiņu.
Kopumā lietā pašlaik būtisku jaunumu nav – iespējamais vainīgais ir apcietināts un izmeklēšanu lietā ir pārņēmis Iekšējās drošības birojs (IDB). Politiķis atkārtoti atzīmēja, ka, pat neskatoties uz pašu traģēdiju, policistam atrasties publiskā vietā vairāk nekā divu promiļu reibumā jebkuros apstākļos ir nepieļaujami.
Savukārt premjers Andris Kulbergs (AS) intervijā TV3 sprieda, ka gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanas praksi policijā.
Jau ziņots, ka nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika kautiņā nogalināja vīrieti. Pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris.
IDB no Valsts policijas pēc institucionālās piekritības saņēmis kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai. Kriminālprocess ir sākts pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas – par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ ir bijis par iemeslu cietušā nāvei.
Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka apcietinātais ir policijas jaunākais inspektors Andis Silnieks, kurš bija amatā, kas saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Savukārt bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas “Apģērbu dizains” vadītājs.
Policists dienestā ir no 2022. gada septembra un disciplinārsodu viņam nav bijis. Aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē aizturētais izmeklētājiem apgalvojis, ka neatceras notikušo, LTV iepriekš izteicās Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.