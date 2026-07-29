Slaidiņš: Melnajā jūrā notiek trakas lietas, Ukrainas karš iet ārpus robežām 0
Nacionālo bruņoto spēku majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pauda, ka situācija Melnajā jūrā kļūst arvien saspringtāka un liecina par konflikta paplašināšanos ārpus līdzšinējām robežām.
Slaidiņš norādīja, ka Krievijas triecieni kuģiem Melnajā jūrā skar arī citu valstu intereses. Viņš minēja gadījumu ar kuģi, kas pieder Turcijai, uzsverot, ka šādi incidenti var radīt arvien lielāku starptautisku spriedzi.
Viņš atgādināja, ka līdz šim Ukrainas un Krievijas karš bieži tika raksturots kā lokāls konflikts, tomēr pašreizējā situācija, viņaprāt, liecina par pretējo. Slaidiņš uzsvēra, ka Melnās jūras reģionā arvien ciešāk tiek skartas arī citu valstu intereses.
Pēc viņa teiktā, īpaši būtiska ir graudu eksporta drošība. Ukraina ir viens no nozīmīgākajiem graudu eksportētājiem pasaulē, un ievērojama daļa šo kravu tiek pārvadāta caur Melno jūru. Tādēļ valstis, kurām ir svarīga stabila pārtikas piegāde un graudu cenas pasaules tirgū, varētu būt ieinteresētas novērst kuģošanas traucējumus un izdarīt diplomātisku spiedienu, lai kuģu satiksme saglabātos.
Slaidiņš arī norādīja, ka abas karojošās puses šobrīd ieņem stingru nostāju attiecībā uz kuģošanu Melnajā jūrā. Vienlaikus viņš pieminēja arī Ukrainas dronu aktivitātes Kaspijas jūras reģionā, uzsverot, ka notikumi arvien vairāk skar plašāku reģionu.
Apkopojot situāciju, Slaidiņš secināja, ka pašreizējos notikumus vairs nevar raksturot kā lokālu konfliktu, jo tajos arvien izteiktāk tiek iesaistītas arī citu valstu ekonomiskās un drošības intereses.