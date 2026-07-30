Atceltais “Pitbull” koncerts sagādājis vilšanos tūkstošiem fanu. Vai iespējams atgūt naudu ne tikai par biļeti, bet arī viesnīcu un lidojumu? 0
Ziņa par “Pitbull” koncerta atcelšanu Rīgā daudziem bija kā auksta duša. Kāds uz koncertu bija plānojis doties kopā ar draugiem vai ģimeni, cits jau bija rezervējis viesnīcu, iegādājies aviobiļetes vai saplānojis vairākas brīvdienas galvaspilsētā. LA.LV jūt līdzi ikvienam, kura ilgi gaidītais vakars beidzās vēl pirms tas paguva sākties.
Lai gan pirmajā brīdī vilšanās un dusmas ir saprotamas, nākamais jautājums ir pavisam praktisks, vai iespējams atgūt ne tikai naudu par koncerta biļeti, bet arī citus izdevumus, kas radušies, gatavojoties pasākumam?
Daudziem zaudējumi neaprobežojas tikai ar koncerta biļeti. Cilvēki jau bija rezervējuši viesnīcas vai “Airbnb” naktsmītnes, iegādājušies aviobiļetes, autobusu vai vilciena biļetes, plānojuši braucienu ar automašīnu, rezervējuši stāvvietas, iepriekš samaksājuši par vakariņām restorānā vai pat iegādājušies īpašu apģērbu koncertam.
Dažiem nācās izmantot bezalgas atvaļinājumu vai uz vienu dienu slēgt savu uzņēmumu, tādējādi zaudējot arī ienākumus.
Par to, kādas šādā situācijā ir patērētāju tiesības, sociālo mediju platformā “Facebook” raksta zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs.
“Tiesības uz biļetes naudas atgūšanu
Ja pasākums nenotiek, situācija ar pašu biļeti ir skaidra. Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) nosaka stingri: ja pakalpojums nav sniegts, jums ir tiesības saņemt atpakaļ visu samaksāto naudu.
Līdz ar to pilna atbildība par naudas atmaksu gulstas uz pasākuma organizatoru (šajā gadījumā – koncertaģentūru). Parasti nauda par biļetēm tiek automātiski atgriezta tajā pašā norēķinu kontā.
Zaudējumu atlīdzība: kas notiek ar citiem tēriņiem?
Daudz sāpīgāks ir jautājums par izdevumiem, kas radušies, gatavojoties koncertam. Tie var būt visdažādākie: transports – aviobiļetes, autobusu un vilcienu biļetes, degviela, stāvvietas rezervācijas; naktsmītnes – viesnīcu vai Airbnb rezervācijas Rīgā; pakalpojumi – iepriekš apmaksātas vakariņas restorānos; speciālie pirkumi – tematiski tērpi un atribūtika; nesaņemtie ienākumi – bezalgas atvaļinājums vai uz dienu slēgts privātais bizness, lai tiktu uz pasākumu.
Ko par to saka likums?
Civillikuma 1770. pants nosaka: “Zaudējums ir katrs mantiski novērtējams pametums.” Savukārt 1779. pants skaidro, ka “katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis.”
Lai no organizatora civiltiesiskā kārtā piedzītu naudu par viesnīcu vai lidojumu, tiesā būs jāpierāda 4 lietas: 1) organizatora prettiesiska rīcība (piemēram, neadekvāta plānošana); 2) vainas esamība; 3) reālu zaudējumu esamība (saglabājiet visus čekus, rēķinus un bankas izrakstus); 4) cēloņsakarība starp organizatora rīcību un jūsu zaudējumiem.
Kādas ir praktiskās izredzes atgūt naudu par zaudējumiem?
Būsim godīgi – teorētiski tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību pastāv, taču praksē šādas lietas ir ļoti izaicinošas divu iemeslu dēļ.
Līgumu atrunas: Organizatori biļešu noteikumos bieži iestrādā atrunas, ka neatbild par ceļa vai uzturēšanās izmaksām, jo tā bijusi jūsu “brīva izvēle”.
Force majeure: Ja atcelšana notiek no organizatora neatkarīgu, neparedzamu apstākļu dēļ (vētra, drošības draudi), atbildība tiek izslēgta. Taču aizbildināšanās ar “tehniskām uzbūves problēmām” lielākoties ir paša organizatora vai viņa partneru atbildība, nevis nepārvarama vara.
Īss kopsavilkums
Pilna nauda par biļeti jums pienākas bez ierunām.
Par papildu tēriņiem jums ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību, taču būs jāpierāda izdevumu apmērs (čeki) un organizatora vaina. Strīdus gadījumā tas, visticamāk, risināms tiesas ceļā.”
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