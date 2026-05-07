Kalniete aicina Ušakovu pievienoties savai politiskajai grupai. Kā reaģēja Ušakovs?
TV24 raidījumā “Globuss” starp diviem Latvijas pārstāvjiem Eiropas Parlamentā – pieredzējušo Sandru Kalnieti (JV) un Nilu Ušakovu (S) – uzšķīda negaidīta dzirkstele. Diskusijas laikā Kalniete nāca klajā ar tik provokatīvu aicinājumu, ka pat raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs nespēja valdīt smieklus.
Analizējot Eiropas Parlamenta budžeta prioritātes un frakciju iekšējās cīņas, Kalniete neslēpa savu līdzjūtību politiskajam oponentam. Viņa norādīja uz iepriekšējās diskusijas acīmredzamo plaisu starp Ušakova paustajiem uzskatiem un viņa pārstāvētās sociālistu grupas tradicionālo līniju.
“Pirmkārt, es gribu teikt, Nil, ka tev ir ļoti grūta dzīve sociālistu grupā,” tieša bija Kalniete. Viņa skaidroja, ka lielākā daļa sociālistu budžetā nemitīgi pieprasa palielināt programmas “dažādiem viņu mērķiem un vajadzībām”, kas bieži vien nonāk pretrunā ar racionālu līdzekļu sadali, īpaši militārajā jomā.
Redzot šo ideoloģisko disonansi, Kalniete meta kārti, kas Eiropas Parlamenta gaiteņos tiktu uzskatīta par politiski vismaz ļoti pikantu joku. Viņa aicināja Ušakovu pamest savus biedrus un pievienoties Eiropas Tautas partijas (ETP) grupai.
“Nāc uz mūsu grupu!” – aicināja Kalniete, piebilstot: “Mēs, tiešām lielākā daļa no mums, domā līdzīgi, kā tu.”
Raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs, caur smiekliem mēģinot saglabāt diskusijas gaitu, atgādināja par spēku samēru Briselē. Lai gan Kalnietes pārstāvētā ETP ir pati lielākā frakcija Eiropas Parlamentā, arī Ušakovs nav nekāds “mazais spēlētājs” – viņa sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa ir otrā ietekmīgākā.